ولّع الدوري ولّع ..

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على عكس رغبة أو تمنيات المحللين والمتشائمين.. الدوري في جولته الرابعة ولّع والمباريات بصراحة صارت أحلى وعدينا مرحلة الحزن، وشفنا عجمان مجتهد وكان بيسوي مفاجأة ضد العين والوصل والوحدة قدموا مباراة ممتازة ع الصدارة كانت رايحة للتعادل في كل شي فنياً وجماهيرياً وإثارة لولا قرار الحكم باللعب بثلاثة حراس بدلاً من اثنين في المباراة .

المهم التحكيم الوحيد اللي بيتم بهالمستوى لأنهم نفس الطلبة مع بعض في صف واحد مب راضيين حد يدخله، ولا تنتظرون يطلع طالب مميز ع المنطقة فجأة ونتايجهم كل السنوات اللي طافت ما تعدي يدار المدرسة.

بعيد عن التحكيم الوصل عندهم مدرب مفروض يوقعون معاه عقد طويل المدى لأنه اللي قدر يسوي فريق يلعب بهالشراسة والقوة واللياقة العالية مب مدرب عادي، عكس المدربين اللي يدربون فرق فيها نص لعيبة المنتخب وبعد يدلعون علينا كل يوم بتصريح ولا احتجاج .

وطبعا ما ننسى أن الوصلاويه قدروا بهدوء واختيار حاسدينهم عليه الحساد كالعادة يوقعون مع لاعب ذهبي وبدون مجاملة أحسن أجنبي في الخليج، وصاير رعب حق كل المدافعين ذكرني بأيام الزهري اللي كانوا المدافعين يتمارضون قبل مبارياته وأتوقع نفس الحالة بتصير للمدافعين في المباريات اليايه وبتشوفون مدافعين يتمارضون ولا ياخذون إنذارات لأنه ليما ما يرحم.

هالجولة رجعت هوامير الدوري العين وشباب الأهلي للمنافسة مع الوصل والوحدة أسرع مما كان بعض الناس يتخيلون، وبعيد عن حشرة كم نجمة ع القميص اللي توهقوا فيها لجنة المحترفين شفنا العين يواصل المنافسة بدون عموري وشفنا الأهلي يرجع موسى سو غصب ولا طيب مب مهم، المهم يفوزهم باستعراض عضلات خلته مرشح أول مثل ما تعودنا في السنين اللي طافت بس إن شاء الله الجمهور يحضر ويحسون على عمارهم إنه عندهم فريق قوي ولا ع الاقل ينحرجون من حضور جماهير الوصل والوحدة.

الحمد لله الدوري رجع مستواه بسرعه وعزاء الثلاث جولات على خروج المنتخب انتهى ولازم نفتح صفحة جديدة، واللي مصر على أنه المستوى بعده متدني نقوله إذا بتم حاشرنا ومسوي مناحة تراك تضيع وقت بروحك والعزاء خلص والناس مب فاضية لردحك وتشاؤمك ومناحتك.

أخيراً أنا تراني مقهور من الاتحاد مثلكم اللي يوعدنا ولا يوفي به بس خلاص عاد لا تمصخونها يوم يختار مدرب جديد احتشرتوا ولا يوقف الدوري عشان الأجانب في أيام الفيفا مع منتخباتهم احتشرتوا انتوا شو تبون جنازة وتشبعون فيها لطم ولا تنتقدون مثل ما تقولون انتقاد بناء.