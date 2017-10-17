ماجد العويس يختار التشكيلة المثالية

شهدت تشكيلة الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، تأكيد عدد كبير من اللاعبين للعروض القوية التي ظهروا بها منذ انطلاقة الموسم، بفضل حفاظهم على مستواهم، وتألقهم في مختلف المباريات، والمساهمة بفاعلية في النتائج الإيجابية التي حققتها أندية، كما انضمت في الوقت نفسه بعض الوجوه المميزة التي خطفت الأضواء بالأداء الذي قدمته، واستحقت الإشادة بها. وبالنسبة لحراسة المرمى كان التألق واضحاً لسلطان المنذري حارس الوصل الذي أخذ ثقة في النفس، من جولة إلى أخرى، وأصبح ثابتاً في مستواه، ومصدر توازن لفريقه، بفضل تصدياته الناجحة لسلسلة من الفرص الخطيرة، والتي كشفت مهارة الحارس، وقدراته العالية، حيث كان عاملاً مهماً في قيادة الوصل إلى الفوز على الوحدة. أما في الدفاع، قدم سلطان السويدي مدافع الظفرة عرضاً مميزاً، وكان مدافعاً قوياً أسهم بقدر كبير في تأمين المناطقة الخلفية، ومساندة الخطوط الأمامية، مثله مثل شيوتاني تسوكاسا لاعب العين وعبدالرحمن علي قلب دفاع الوصل ومحمد مرزوق لاعب شباب الأهلي دبي، والذين يملكون قدرات كبيرة تؤهلهم للقيام بأدوار دفاعية وهجومية في الوقت نفسه، وحتى تسجيل الأهداف أيضاً.

وفي الوسط استحقا ليما وعلي سالمين لاعبا الوصل وعبدالعزيز برادة لاعب النصر ولوفانور لاعب شباب الأهلي دبي اقتحام التشكيلة المثالية نظراً للمساهمة في تفوق فرقهم، ونجاح الأجانب في هز الشباك. أما في الهجوم، استحق فرناندو جابرييل، لاعب حتا الإشادة بمستواه، ودوره الكبير في قيادة فريقه للفوز الأول هذا الموسم، وانتزاع ثلاث نقاط ثمينة، بفضل الثنائية التي مهدت الطريق لحسم المواجهة مع الشارقة، كما تألق دوجلاس مهاجم العين، وأسهم بقدر كبير في قلب الطاولة على عجمان بفضل الثنائية التي أحرزها، وقادت «الزعيم» لانتزاع النقاط الثلاث، والعودة بفوز ثمين،يحسب لزوران مدرب العين، نجاحه في تحويل خسارة «الزعيم» بثنائية أمام عجمان، إلى فوز بالثلاثة، وذلك خلال الشوط الثاني، وأجاد قراءة مجريات اللقاء جيداً، واستعمل الأوراق الرابحة لقب المعطيات داخل الملعب، وإحباط مفاجأة «البرتقالي».