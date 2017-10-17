مكتوم بن محمد يفتتح «أسبوع دبي للاستثمار»

مصطفى عبد العظيم (دبي)
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس الدورة الثالثة من «أسبوع دبي للاستثمار»، الذي تنظمه مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، بمشاركة وفود من 20 دولة.
وخلال جولة سموه في المعرض المصاحب للحدث، تم إطلاق تقرير «مزايا دبي» الذي تصدره مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لتعريف مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي بالتطورات الهائلة التي تشهدها دبي.
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وتم أيضاً إطلاق مركز الاستدامة في البحوث والتعليم التابع لجامعة «مودول- دبي» ويعد أول مركز متخصص في الاستدامة في البحوث والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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