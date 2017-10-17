تصديات خصيف تتراجع 28%!

القاهرة (الاتحاد)

بعيداً عن الجانب الهجومي، في أداء الجزيرة الذي أحرز 6 أهداف في 4 مباريات، فإن الدفاع ظهر بحالة يرثى لها، خاصة أن شباك الفريق اهتزت ثماني مرات، في عدد المواجهات نفسه بواقع هدفين في كل مباراة، وهو معدل مختلف تماماً عن الفترة نفسها من الموسم الماضي، التي استقبلت فيها شباك «فخر أبوظبي» هدفين فقط بمعدل 0.5 هدف في المباراة، وهي البداية التي استطاع فيها الفريق الحفاظ على نظافة شباكه مرتين، في حين أن مرماه تلقى أهدافاً في كل جولات النسخة الجارية.

وتكشف الأرقام عن تراجع مستوى الحارس الدولي علي خصيف، خلال العدد نفسه من الجولات في الموسمين، حيث تسبب بشكل مباشر في استقبال شباكه لهدفين، وهو ما يوازي ربع الأهداف التي سكنت مرماه هذا الموسم حتى الآن، مقابل عدم ارتكاب أي أخطاء مؤثرة مع انطلاق النسخة السابقة، وبلغت نسبة نجاحه في التصدي لمحاولات المنافسين هذا الموسم 60% مقابل 88%، في الفترة ذاتها من الموسم الماضي!

أما التكوين الدفاعي للفريق المكون من لاعبي الخط الخلفي والوسط المدافع، فلم تدخل عليه تعديلات واسعة، في ظل استمرار سالم راشد وفارس جمعة ومسلم فايز، على سبيل المثال، في تشكيلة «فخر أبوظبي»، باستثناء وحيد لعله الأبرز، وهو رحيل الكوري جونج وو بارك، واستقدام الفرنسي لاسانا ديارا.