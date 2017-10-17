«مدرجات زعبيل» تضيق بجمهور «الإمبراطور»!

دبي (الاتحاد)
لم يتوقف الحديث عن الحضور الجماهيري، لقمة الجولة الرابعة بين الوصل والوحدة في ملعب زعبيل، على مدار أسبوع كامل، بداية من الأيام التي سبقت موعد المباراة، وسيطرت القمة الجماهيرية على أحاديث المجالس، بعد نفاد التذاكر، وامتلاء سعة زعبيل بكامل طاقته الاستيعابية بوجود 8435 مشجعاً حسب الأرقام الرسمية.
غير أن طوفان الإشادات المستمرة بالحضور الجماهيري الكبير بداية من لجنة دوري المحترفين والمحللين وصولاً إلى المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي، فتح الباب واسعاً أمام حتمية السعي لتطوير ملعب زعبيل وزيادة قدرته الاستيعابية، خاصة مع الإعلان السابق عن ملعب «الماسة»، وفي ظل وصول نسب الحضور الجماهيري للقمة، قبل مباريات الوصل المقبلة في الدوري، والتي يتوقع أن تشهد حضوراً أعلى خاصة المباريات أمام شباب الأهلي دبي، والعين في الدور الثاني، بخلاف المشاركة القارية في أبطال آسيا.
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وأضاف: الأمور آخذة بالتطور في النادي، استناداً إلى النتائج الإيجابية التي رافقت الفريق في المباريات الماضية، ومع مرور الوقت نتوقع أن تتجه الأمور إلى المزيد من الأداء الراقي الذي يجسد الواقع الرائع في النادي والأجواء الجميلة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى رفع مستوى الحضور الجماهيري في المدرجات، واللقاء الماضي أمام الوحدة، عكس حاجة النادي إلى ملعب بسعة أكبر.
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في المقابل أكد علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي أن الحضور الجماهيري في قمة الوصل والوحدة، أعاد إلى الأذهان ذكريات كأس الخليج عام 2007 «خليجي 18» في ملاعب الدولة، عندما كان يحضر الجمهور قبل 4 ساعات من موعد لقاءات منتخبنا الوطني.
وقال: تجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية وزيادة سعة المدرجات يعود إلى الحكومة المحلية، وكل حكومة لها خطة في هذا الاتجاه، وجميع الملاعب تحتاج إلى إعادة تجديد وزيادة المقاعد، خاصة أننا نتطلع أن يتواصل الحضور الجماهيري بهذه الصورة في كل المباريات .