ليما على خطى الكبار

معتصم عبدالله (دبي)

على خطى الكبار الذين تتقد ذاكرة «دورينا» بإبداعهم الكروي الجميل، يمضي البرازيلي ليما نجم الوصل في الطريق ذاته، بأفضل مستوى فني يتجاوز التوقعات، إذ أصبح اللاعب «نغمة جميلة» في شفاه الجماهير، وهو يتحدى قدراته الشخصية وإمكاناته الفردية العالية، ليحيل أمسيات الدوري إلى فرح جميل تسعد به قلوب الوصلاوية.

66,6 % من أهداف الوصل الـ 9 في الدوري خلال الموسم الحالي، حملت توقيع ليما متصدر قائمة الهدافين، بالتساوي مع السنغالي ديوب مهاجم شباب الأهلي دبي، أكد من خلالها «أيقونة الوصل» وصوله إلى مرحلة النضوج الكروي في موسمه الرابع على التوالي، برصيد أهدافه الـ67 في الدوري، في الطريق نحو لقب أفضل هداف أجنبي في «قلعة الفهود».

ليما الآن تحت أنظار الجميع في هذه المساحة التي نخصصها لنجوميته التي سطعت في الجولة الرابعة من الدوري وتجاوزت الجميع. وذلك من خلال الآراء التالية في سياق التقييم الموضوعي لمشوار قصير كشف عن نجم فوق العادة في «دورينا».

وصف علي إبراهيم، المدرب الوطني مشوار ليما مع الوصل في الموسم الحالي، بأنه يعكس قيمة هذا اللاعب الذي أثبت بأنه قادر على الوصول إلى كل ما يتطلع إليه، بالأداء الفني العالي، والقدرة على تقديم المستوى الفني الجيد في جميع المباريات، إلى جانب قدراته التهديفية العالية التي وضعته أمام مرحلة جديدة من التألق مع ارتفاع سقف التوقعات من جماهير الوصل بإمكانية المنافسة القوية على لقب الدوري في الموسم الحالي، رغم أن هذا الطموح موجود لدى الفرق الأخرى في الدوري.

وأضاف: إدارة الوصل نجحت في التعاقد مع اللاعب صاحب الإمكانات الفنية العالية، رغم أنه لا يؤدي دور المهاجم الصريح مع الفريق، إذ ظهر في جميع مباريات الموسم الحالي، وهو يتقمص شخصية الهداف من جميع الزوايا في الملعب، وأمام جميع الفرق، دون أن ينجح أي مدافع إلى الآن، بعد مرور 4 جولات في الدوري في الحد من خطورته، أو التأثير على مردوده الميداني، رغم أنه قصير القامة.

ويرى بدر صالح، مدرب منتخبنا الوطني السابق، أن تألق ليما مع «الفهود»، عبارة عن تجسيد حقيقي لخطوة النادي في ضمه إلى الفريق، على غرار التعاقدات الجيدة في الفترة الماضية، موضحاً أن ليما يذكره بالغاني محمد بولو الذي قدم مستوى جيداً ولافتاً مع الفريق في الماضي بالقدرات العالية التي تضعه في خانة الكبار الذين يضيفون الكثير من الأمور الإيجابية للدوري، ويضعون الوصل أمام أفضل حالة من المتابعة الجماهيرية.

وأشار محمد سرور اللاعب الدولي السابق، إلى أن ليما ظاهرة تستحق التأمل في دورينا، من واقع المردود الهجومي الجيد وعشق الأهداف، ولا يمل من زيارة الشباك بالأداء الفني العالي والمهارات الفردية، رغم أنه قصير القامة، ويتواجد خارج المنطقة، وقال: اللاعب لم يتغير أو يتمرد على النادي، رغم العروض القوية التي حصل عليها من أندية عدة على مستوى الدولة والمنطقة، على عكس ما يحدث من بعض اللاعبين.