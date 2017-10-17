أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي للاستثمار، المتخصصة في إدارة الأصول، وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول، اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك سيعمل الطرفان من خلاله على تطوير منتجات استثمارية تستهدف المؤسسات المالية، ويشمل المشروع طرح منتجات يعتمد دخلها على أصول عقارية في الأسواق الإماراتية، وكذلك تأسيس صندوق ائتمان للاستثمار العقاري (REIT) تحت مظلة القوانين التنظيمية لسوق أبوظبي العالمي.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر شركة أبوظبي للاستثمار، حيث وقعها فراس عبدالكريم الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار، وأنوج رانجان العضو المنتدب في «بروكفيلد لإدارة الأصول»، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «بروكفيلد لإدارة الأصول» بروس فلات، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار محمد علي الظاهري.

وقال الرمحي: «إن السوق العقارية في الإمارات بلغت مرحلة متقدمة باتت تتطلب نهجا مهنيا لإدارة الأصول الاستثمارية، الأمر الذي يتطلب تطوير أدوات استثمارية تلبي احتياجات المستثمرين في السوق العقارية من فئتي المؤسسات والأفراد».

وأضاف الرمحي: «نحن على ثقة بأن شراكتنا مع ’بروكفيلد‘، التي تعد من أبرز الأسماء في قطاع الاستثمار العقاري على مستوى العالم، ستدعم جهودنا الرامية لتوفير محفظة جديدة من المنتجات الاستثمارية العقارية المبتكرة، ونهدف من خلال صندوق ائتمان الاستثمار العقاري(REIT)، الذي يشكل أولى المنتجات التي نخطط لإطلاقها في إطار المشروع المشترك، إلى بناء محفظة أصول عالية الجودة وإرساء الأسس لشراكة ناجحة مع ملاك العقارات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما نسعى إلى إعطاء الفرصة للمستثمرين من شريحتي المؤسسات والأفراد إلى الاستثمار في منتجات مبنية على عوائد عقارات تجارية، توفر دخلا ثابتا، عالية السيولة وقليلة المخاطر.

ومن جانبه، قال أنوج رانجان، العضو المنتدب في شركة«بروكفيلد لإدارة الأصول»:«نحن سعداء بشراكتنا مع شركة أبوظبي للاستثمار التي سينتج عنها في القريب العاجل تأسيس شركة استثمار جاذبة للمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد مجزية عبر الاستثمار في أصول عقارية عالية الجودة في السوق الإماراتية متسارعة النمو. كما سيتيح صندوق الائتمان للاستثمار العقاري الذي نخطط لإطلاقه للمستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات عالية الجودة المُدارة من قبل فريق متخصص ذوي خبرات طويلة لتحقيق أفضل قيمة ممكنة في القطاع العقاري».

تشهد صناديق الائتمان للاستثمار العقاري إقبالاً متزايداً في جميع أنحاء العالم نتيجة للوضع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة والذي اتسّم بمعدلات الفائدة المنخفضة. كما وأنها توفر للمستثمرين وحدات قابلة للتداول في محافظ عقارية، مما يضمن للمستثمرين الحصول على جزء كبير من الدخل الإيجاري على شكل توزيعات أرباح. كما أن هذه الصناديق، التي تتسم بمستويات عالية من الاستقرار مقارنةً بالأسهم عموماً، تشكل للمستثمرين فرصة مميزة لتحقيق مكاسب رأسمالية في ظل النمو المتصاعد للسوق العقارية.