«الاتحادية للضرائب»: 4 فئات ملزمة بالتسجيل لغايات الضريبة الانتقائية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الشركات الملزمة بالتسجيل لغايات الضريبة الانتقائية، محصورة في أربع فئات فقط، هي منتجو السلع ومستوردو السلع ومخزنو السلع الانتقائية، وأمين المستودع المسؤول عن السلع الانتقائية، وكانت الهيئة قدرت عدد الشركات الملزمة بالتسجيل لغايات الضريبة الانتقائية التي تقع ضمن الفئات الأربع بنحو 250 إلى 300 شركة في الدولة، ما يعني أن البقالات وتجار التجزئة العاملين بالدولة من غير المستوردين أو المخزنين للسلع الانتقائية أو المصنعين لها، غير ملزمين بالتسجيل لهذه الغاية.

وأوضحت الهيئة أنه في معظم الحالات، لا يتوقع من تجار التجزئة القيام بالتسجيل الضريبي، وهذا لأنه ليس من المتوقع أن يكونوا مستوردين أو منتجين للسلع الانتقائية.

ووفقاً للهيئة، فإنه من المتوقع في أغلب الحالات أن يقوم تجار التجزئة بشراء السلع الانتقائية المطروحة بالفعل للتداول الحر، وقد تم دفع الضريبة المستحقة عن تلك السلع قبل وصولها إليهم من قبل الموردين الرئيسيين أو المصنعين.

وقالت إنه يتعين على الأعمال الملزمة بدفع الضريبة الانتقائية القيام بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل شهري ودفع الضريبة المستحقة في نفس تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.