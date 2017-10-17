الوصل يتفوق بذكاء ليما ودفاع الوحدة لم يكن في الموعد

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد عبد الرحيم جمعة محلل «الاتحاد» أن الأخطاء الفردية للمدافعين والحراس ظاهرة الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، وأرجع فوز الوصل على الوحدة، إلى الاستغلال الأمثل للفرص التي أتيحت لـ «فهود زعبيل» أمام مرمى «أصحاب السعادة»، وقال: لعب «العنابي» جيداً، ولكن مع كل أسف واصل تيجالي غيابه، ليقف عائقاً أمام ترجمة الفرص التي أتيحت له أمام المرمى، في حين كان ليما في قمة تألقه، واستغل أنصاف الفرص ليخرج «الأصفر» فائزاً.

وشدد على أن وسط «الإمبراطور» لعب دوراً مهماً في تعطيل هجمات «العنابي»، وكذلك في السيطرة على منطقة المناورات في الأوقات الحرجة، وأشار إلى أن دفاع الوحدة واصل الأداء السيئ وكان أحد أهم أسباب الخسارة، خاصة أن التمركز غير الجيد تسبب في الهدف الأول، وكذلك غياب الرقابة تسبب في الهدف الثاني.

وأشار إلى أن «البرتقالي» استغل ضعف الجهة اليسرى في «الزعيم»، والتي تعد السبب المباشر في تسجيل الهدفين لمصلحة عجمان، ونجح زوران في قراءة المباراة خلال الشوط الثاني، وعدل من أوضاعه كثيراً، بإشراك بندر الأحبابي وريان يسلم اللذين أنعشا «البنفسج» هجومياً.

وشدد عبدالرحيم جمعة على أن الياباني شيوتاني تسوكاسا، يعد ورقة رابحة بكل المقاييس، ولعب دوراً رئيسياً في الفوز، من خلال الضغط العالي مع الأحبابي وريان يسلم على دفاع عجمان، الأمر الذي أجبرهم على الوقوع في الخطأ.