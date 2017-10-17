«الاتحاد للطيران» تستخدم نظام «آي كارجو» لإدارة الشحن

دبي (الاتحاد)

وقعت «الاتحاد للطيران» عقدا الأسبوع الماضي مع شركة «آي بي إس» للبرمجيات «IBS» لاستخدام نظام «آي كارجو» «iCargo» لإدارة الشحن، وفي إطار الاتفاقية، يتولى «iCargo» إدارة مبيعات وعمليات الشحن الجوي للشركة في مختلف أنحاء العالم، وأتمتة وظائف الحجز والتسعير وإدارة الطاقة الاستيعابية لوجهات الشركة بالكامل، مع توفير قدرات التقييم القائمة على إدارة العائدات فورياً في الوقت الفعلي. وسيؤدي نظام «iCargo» كذلك وظائف مراقبة حالة الشحنات في الوقت الفعلي وإدارة الجودة خلال نقل الشحنات على امتداد شبكة الوجهات الموسّعة للشركة.

وقال ديفيد كير نائب أول للرئيس لشؤون الاتحاد للشحن «يمكننا نظام آي كارجو من توفير خدماتنا للعملاء على مدار الساعة من خلال بوابة إلكترونية متكاملة للحجوزات، وسيؤدي ذلك إلى تحسين خدماتنا المقدمة للعملاء بصورة ملحوظة»، وأضاف «نعمل كذلك مع آي بي إس لتطوير وظائف النظام لدعم عملائنا عبر توافر منتجاتنا وبرامج الولاء والحوافز. وسيتيح تطوير هذه المنصة التقنية للاتحاد للشحن تحقيق التكامل في العمليات من بدايتها إلى نهايتها، وتوفير البيانات في الوقت الحقيقي وتحقيق مستويات أفضل من الفعالية التشغيلية».

ووقع اختيار «الاتحاد للطيران» على نظام «آي كارجو» ليحل محل النظام الحالي للشحن، بعد عملية محكمة لاختيار الموردين امتدت أشهر عديدة، وفور تطبيقه، سيربط «آي كارجو» فريقاً من المستخدمين الدوليين على امتداد أقسام العمل، ويوفر لهم إمكانية الوصول بسلاسة إلى طائفة واسعة من تطبيقات النظام الأخرى ضمن منظومة تقنية المعلومات الخاصة بالشركة، ويساهم توفر المعلومات التشغيلية فورياً في الوقت الفعلي عبر iCargo في استخلاص معلومات العمل التي يمكن اتخاذ الإجراءات استناداً لها، وتحسين وترشيد عمليات البيع بصورة كبيرة، إلى جانب توليد العائدات وتعزيز جودة الخدمة، إضافة إلى ذلك، سوف يمكن للاتحاد للشحن من خلال قدرات الحجز عبر الإنترنت توفير قناة إضافية، تتيح لقسم الشحن أن يظل متاحاً لتلبية متطلبات العملاء على مدار 24 ساعة يومياً.