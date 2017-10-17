«الاتحاد للطيران» تستخدم نظام «آي كارجو» لإدارة الشحن

دبي (الاتحاد)
وقعت «الاتحاد للطيران» عقدا الأسبوع الماضي مع شركة «آي بي إس» للبرمجيات «IBS» لاستخدام نظام «آي كارجو» «iCargo» لإدارة الشحن، وفي إطار الاتفاقية، يتولى «iCargo» إدارة مبيعات وعمليات الشحن الجوي للشركة في مختلف أنحاء العالم، وأتمتة وظائف الحجز والتسعير وإدارة الطاقة الاستيعابية لوجهات الشركة بالكامل، مع توفير قدرات التقييم القائمة على إدارة العائدات فورياً في الوقت الفعلي. وسيؤدي نظام «iCargo» كذلك وظائف مراقبة حالة الشحنات في الوقت الفعلي وإدارة الجودة خلال نقل الشحنات على امتداد شبكة الوجهات الموسّعة للشركة.
وقال ديفيد كير نائب أول للرئيس لشؤون الاتحاد للشحن «يمكننا نظام آي كارجو من توفير خدماتنا للعملاء على مدار الساعة من خلال بوابة إلكترونية متكاملة للحجوزات، وسيؤدي ذلك إلى تحسين خدماتنا المقدمة للعملاء بصورة ملحوظة»، وأضاف «نعمل كذلك مع آي بي إس لتطوير وظائف النظام لدعم عملائنا عبر توافر منتجاتنا وبرامج الولاء والحوافز. وسيتيح تطوير هذه المنصة التقنية للاتحاد للشحن تحقيق التكامل في العمليات من بدايتها إلى نهايتها، وتوفير البيانات في الوقت الحقيقي وتحقيق مستويات أفضل من الفعالية التشغيلية».
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