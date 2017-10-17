«دوبيزل»: الهند الأكثر بحثاً عن عقارات في دبي من خارج الدولة

دبي (الاتحاد)

كشف تقرير لمنصة «دوبيزل العقارية» أن 19% من الزيارات للمنصة جاءت من الهند، تليها السعودية بنسبة 16%، في حين سجلت المملكة المتحدة إلى 15%، والولايات المتحدة 13%، وباكستان 10%. وتستقبل المنصة نحو 3.7 مليون زيارة شهريا.

كما أبدى المستخدمون المقيمون في إيرلندا ومصر والأردن اهتماماً ملحوظاً بالسوق العقاري الإماراتي، مُسجلين 8% و6% و3% من الزيارات على التوالي. وسجل مستخدمو الكويت نحو 2.4% من إجمالي الزيارات الأجنبية للعقارات المعروضة للبيع على دوبيزل، تليهم 2% من ألمانيا.

كما تتبعت دوبيزل الجنسيات المقيمة في الإمارات التي تبحث عن الاستثمار في العقارات عبر منصتها خلال أغسطس 2017، ليحتلّ مواطنو الإمارات الصدارة، يتبعهم اللبنانيون والصينيون، إلى جانب الجنسيات العشر المذكورة أعلاه.

وتتماشى هذه الأرقام مع لائحة أكثر 10 جنسيات استثماراً في السوق العقارية خلال الفترة من مطلع يناير 2016 وحتى نهاية يونيو من العام الجاري، التي كشفت عنها مؤخراً دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهي الهند، وباكستان، والسعودية، والمملكة المتحدة، ومصر، والأردن، والصين، ولبنان، والولايات المتحدة الأميركية، بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم، ما يعزز من مكانة دوبيزل كمنصة وأداة رئيسة للمستثمرين الأجانب في السوق الإماراتي.

وكانت المناطق الأكثر بحثاً من قبل مستخدمي دوبيزل من خارج الإمارات، خلال شهري أغسطس 2017، هي قرية جميرا الدائرية، ودبي مارينا، ونخلة جميرا، وأبوهيل، ومنطقة وسط المدينة دبي داون تاون.

وقال باري جدج، مدير عام دوبيزل: «في حين تشير الاتجاهات المحلية الأخيرة إلى تنامي شعبية العقارات متوسطة السعر والمناطق الجديدة، فإنّ اهتمام المستثمرين الأجانب أظهر قدراً أكبر من التنوع. ويبدو أنّ ثمة اهتماماً صحياً بالسوق العقاري في دبي، يتوزع بين المناطق القائمة فعلاً والمجتمعات الجديدة والتي هي في طور الإنشاء، ما يثبت مستوى الثقة العالي بالسوق».