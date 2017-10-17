فريد علي: الوحدة «المتضرر الوحيد» من أخطاء التحكيم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد فريد علي الحكم الدولي السابق، ومحلل التحكيم أن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، شهدت 3 قرارات مؤثرة أهمهما ما شهدته قمة الوصل والوحدة بقيادة الحكم عبد الله العاجل، والذي ألغى هدفاً صحيحاً لـ«العنابي» في الدقيقة 81، ويتحمل مسؤولية القرار أحمد الراشدي المساعد الأول الذي كان متقدماً بخطوة عن آخر ثاني مدافع، وأسهم عدم تمركزه في المكان الصحيح، في اتخاذ قرار خاطئ بإلغاء هدف صحيح لـ«أصحاب السعادة».

وقال فريد علي: الحالة الثانية في المباراة نفسها في الدقيقة 93، عندما لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الوحدة، عندما قام عبد الرحمن علي بتعمد لمس الكرة بيده، ويعود عدم احتساب القرار الصحيح، إلى حجب مدافعين من الوصل «زاوية الرؤية» عن الحكم غير المتمركز في المكان السليم الذي يمكنه من رؤية الحالة، عن تسديد الكرة ولمسة اليد المتعمدة، والوحدة هو المتضرر الوحيد من الأخطاء التحكيمية في الجولة بشكل عام، لأن الحالتين أثرا على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الوصل بهدفين مقابل هدف.

وأضاف فريد علي: القرار الخاطئ الثالث الذي شهدته الجولة في مباراة شباب الأهلي ـ دبي والإمارات التي أدارها الحكم أحمد عيسى الذي جاء قراره باحتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي في الدقيقة التاسعة موفقاً لقيام أحمد الشاجي حارس الإمارات، بدفع حبيب الفردان، وإنذار الحارس صحيح، بجانب جميع الإنذارات التي أشهرها الحكم في المباراة، إلا أن قراره غير الموفق، هو طرد الحسين صالح لاعب الإمارات في الدقيقة 60، وهو لا يستحق حتى إنذاراً، لأن الخطأ أصلاً لمصلحته وليس لحبيب الفردان، وكذلك لم يوفق في الحالة التي جاء منها هدف شباب الأهلي دبي الثالث، حيث احتسب الحكم خطأ لـ«الفرسان الثلاثة»، وطالب بعدم التنفيذ إلا بعد الصافرة، لكن اللاعب لم ينصَع للتوجيهات، وتم تنفيذ المخالفة، وارتدت الكرة للمنافس، إلا أن الحكم تمسك بإعادة اللعبة، والتي نتج عنها الهدف الثالث لشباب الأهلي دبي، وهذا قرار غير موفق.

وقال فريد علي: بقية مباريات الجولة، لم تشهد قرارات مؤثرة، وفي لقاء حتا والشارقة الذي أداره الحكم سلطان عبد الرزاق جاء قرار احتساب ركلة جزاء لـ«الملك» في الدقيقة 84 صحيحاً، لوجود خطأ من مدافع حتا على مهاجم الشارقة، وفي مباراة الظفرة والجزيرة التي أدارها الحكم محمد عبد الله حسن، تم إلغاء هدف لمهند كرار مهاجم الظفرة في الدقيقة 93 والقرار صحيح، لوجود اللاعب في موقف تسلل.

وأضاف: في مباراة النصر ودبا الفجيرة التي أدارها الحكم سلطان محمد صالح، جاء الأداء جيداً ولم تشهد أخطاءً، وكذلك الحال في مباراة العين وعجمان التي أدارها الحكم عمر آل علي.