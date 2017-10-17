«إيرباص»: أسطول الناقلات أوسطياً يتضاعف بحلول 2036

مفلح عياش (تولوز)

أكدت شركة إيرباص أن النمو الاقتصادي العالمي يدعم الطلب على الطائرات خلال السنوات المقبلة، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط، خاصة أبوظبي ودبي طلباً مرتفعاً على الطائرات، بحسب بوب لانج، نائب الرئيس لاستراتيجيات الأسواق والمنتجات في الشركة.

وقال لانج، خلال ندوة لممثلي الصحافة العربية بمقر الشركة في فرنسا: «إن الموقع الاستراتيجي للمنطقة يجعلها سوقا استراتيجية مهمة، منوها إلى أن رحلات الطيران المنطلقة من المنطقة وتصل مدتها 4 ساعات تخدم 40% من سكان العالم، وتمثل 17% من الناتج الإجمالي العالمي للقطاع، فيما تخدم الرحلات التي تزيد على 8 ساعات نحو 87% من سكان العالم».

وترتفع أعداد الطائرات في الشرق الأوسط إلى 3320 طائرة خلال الـ 20 عاما المقبلة، مقارنة مع 1250 طائرة حالياً، وفقا لتوقعات السوق الصادرة عن إيرباص.

وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط بنسبة 3.4% ليتخطى معدلات نمو الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن مطاري دبي وأبوظبي يلعبان دوراً مهماً في هذا النمو.