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مجلس الأعمال يطلع على إنجازات لجانه

السويدي: قطاعات جديدة للتعاون بين الإمارات وبريطانيا
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تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

أبوظبي (وام)

أكد معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، حرص الجهات المعنية في دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون مع الفعاليات الاقتصادية في المملكة المتحدة لتشمل قطاعات ومجالات جديدة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التنسيقي لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني أمس الأول، برئاسة معالي ناصر أحمد السويدي رئيس المجلس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، والذي استعرض تقارير اللجان المتخصصة التي تعمل تحت مظلته وتغطي قطاعات الطاقة، والمال والأعمال، والخدمات المالية المتخصصة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحاضنات، والتعليم والتدريب، والبنية التحتية، والصحة، والتصنيع، والطيران.

وأشار السويدي إلى أن المجلس يعمل بتوجيهات قيادتي وحكومتي البلدين الصديقين على تطوير وتنمية هذه العلاقات، لتحقيق الشراكات الاستراتيجية في العديد من المجالات الاستثمارية الرئيسة التي من شأنها أن تؤسس أرضية مثالية ينطلق منها البلدان نحو علاقات مستدامة تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.

وقال معاليه: إن مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني يعمل خلال الفترة المقبلة على تسخير كل جهوده وإمكانياته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية ومواجهة التحديات، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية والبريطانية عبر تعزيز قنوات التواصل بين حكومتي البلدين.

وأعرب عن أمله أن يحقق المجلس أهدافه الاستراتيجية المقبلة، وأن تتعزز مهامه عبر العمل المشترك وتفعيل دور فرق العمل المشتركة التي تعد الركيزة الأساسية في إنجاح جميع مشاريعه وخططه المستقبلية المطروحة، الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات. ... المزيد
     
 

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