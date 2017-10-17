«جمعة الماجد» تفتتح مركز إسعاد المستهلكين في الإمارات

دبي (الاتحاد)

دشنت مجموعة جمعة الماجد، موزع كيا وهيونداي وإيسوزو في الإمارات، مركز إسعاد المستهلكين لخدمة عملائها الكرام في موقع متميز على شارع الشيخ زايد بدبي، لدعم الهدف الاستراتيجي لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والهادفة إلى تعزيز السعادة في مختلف أنحاء الإمارة.

ويقدم مركز الخدمات، المخصص للمستهلكين، خدمات الرد على الاستفسارات والتعامل مع الشكاوى الواردة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية المباشرة، ورسائل البريد الإلكتروني، ومنصات قنوات التواصل الاجتماعي، ومراكز البيع.

وأعرب فريق إدارة مجموعة جمعة الماجد عن سعادتهم للمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدين أن مركز إسعاد المستهلكين سوف يسهم في زيادة رضا عملاء المجموعة، ودعم سمعتها من خلال تقديم خدمات استثنائية.

حضر حفل الافتتاح العديد من المديرين التنفيذيين في مجموعة جمعة الماجد، وكبار المسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.