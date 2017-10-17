«أبوظبي للجودة»: سحب 22 منتجاً من الأسواق غير مطابقة لاشتراطات السلامة

أبوظبي (الاتحاد)

قام عدد من الموردين بشكل طوعي بسحب 22 منتجاً خاضعاً للرقابة من أسواق إمارة أبوظبي بإجمالي 2463 سلعة، لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة، إلى جانب تصحيح 25 منتجاً بإجمالي 7334 سلعة، حسب ما أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في بيان أمس.

وتم ذلك خلال عمليات التفتيش المستمرة التي نفذها المجلس حيث تم التفتيش على 51425 سلعة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر 2017 ، على مختلف المنتجات المتداولة في الأسواق التي تنوعت ما بين ألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية المنزلية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات السجائر والتبغ.

وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تأتي هذه الحملة في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس لضمان مطابقة كل المنتجات الخاضعة للرقابة والمتداولة في أسواق أبوظبي لاشتراطات الجودة والسلامة باعتبارها من المنتجات الحيوية التي لها علاقة مباشرة بصحة وسلامة المستهلك، والتي يمكن أن تؤثر سلباً عليهم إذا ما انخفض مستوى جودتها، ما يقتضي تكثيف الرقابة التي تعد من الوسائل الفعالة والمجدية للتتبع والحد من انتشار المنتجات غير المطابقة لاشتراطات السلامة».

وأكد المهيري حرص المجلس على مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية بالجودة بهدف الارتقاء بجودة المنتج الوطني وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق مثمناً جهود القطاع الخاص وتعاونهم الدائم مع المجلس في جهوده الرامية إلى تطوير منظومة الجودة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويضع دولة الإمارات بكل جدارة في مصاف دول العالم المتقدم.