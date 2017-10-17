«الصافرة الناعمة» تهدد «ملاعب الرجال»!

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
بدأ التحكيم النسوي يزحف إلى ملاعب الرجال، وأصبحت الألمانية بيبيانا شتاينهاوس أول سيدة تدير مباراة في إحدى الدوريات الأوروبية، عندما قادت لقاء هيرتا برلين وفيردر بريمن بالجولة الثانية لدوري الألماني، وأدارت شتاينهاوس 80 مباراة في الدرجة الثانية للرجال، منذ عام 2007، إلى جانب العديد من المباريات المهمة الخاصة بالسيدات، ومنها نهائي دوري أبطال أوروبا العام الحالي، ونهائي أولمبياد لندن للسيدات، قبل أن تقود مباراة هيرتا برلين وفيردر بريمن بـ «البوندسليجا»، وتعمل بيبيانا «38 عاماً» شرطية، واختيرت من بين 24 حكماً لإدارة مباريات الرجال بالدوري الألماني، وهو الطريق الذي سلكته فرنسا وإيطاليا وإنجلترا، ولكن مساعدات للحكم.
أكدت أمل وائل آل ربيعة مهاجمة المنتخب الوطني أنها بدأت في اكتساب المهارات التحكيمية، بعد مشاركتها في دورة الحكمات المستجدات، مشيرة إلى أن هدفها من المشاركة ينحصر في اكتساب الخبرات التي تفيدها كلاعبة، والحصول على التثقيف المناسب الذي يسهم في تقليل الأخطاء التحكيمية التي ترتكبها، والتعامل بحنكة مع متطلبات اللعبة، ومن الوارد بالنسبة لها الانخراط في سلك التحكيم مستقبلاً.
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الموضوع مثير للجدل، هذا ما أكدت عليه نورة المزروعي، حارس المنتخب الوطني الأول للسيدات التي شاركت مؤخراً في دورة للحكمات المستجدات أقامتها لجنة كرة القدم للسيدات بالعاصمة أبوظبي، وتفكر في خوض غمار التحكيم بعد الابتعاد عن الميدان كلاعبة، وقال: لما لا نرى حكمة تدير مباريات الرجال، طالما تمتلك الخبرة والمهارة، واللتين من المفترض أن تحكم عملية المفاضلة بين الرجل والمرأة. وفي الإمارات هناك العديد من الحكمات المتمكنات اللاتي نجحن في اكتساب خبرات كبيرة على مدار السنوات الماضية، ربما الوقت ما زال مبكراً للحديث عن وجود حكمات ينجحن في قيادة مباريات للرجال، لكن أرى أن المستقبل يحمل الكثير من المفاجآت السارة على هذا الصعيد، فأنا أمارس لعبة كرة القدم منذ عام 2004، حيث تخلل السنوات الماضية، إنهاء دراستي في جامعة أبوظبي، وحالياً متفرغة لكرة القدم، وأحرص على متابعة كل ما هو جديد على صعيد اللعبة. وترى المزروعي أن كرة القدم النسائية قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية، بفضل الاهتمام الكبير الذي تحظى به، لافتة إلى أن الحضور النسوي على صعيد كرة القدم في تطور متسارع وعلى الصعد كافة، ومنها التحكيمية أيضاً.