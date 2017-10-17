العنبري يبدأ مرحلة إنقاذ «الملك» من «الغرق»!

علي معالي (الشارقة)

بدأ الشارقة مرحلة جديدة مع المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري الذي قاد التدريب الأول لـ «الملك» مساء أمس، بعد قرار مجلس إدارة النادي، برئاسة اللواء سالم عبيد الشامسي بالاستغناء عن خدمات البرتغالي بيسيرو، بعد اجتماع طارئ استغرق أكثر من 4 ساعات، تم خلاله مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالفريق.

وقام العنبري بالتوقيع على عقد تدريب الشارقة، حتى نهاية الموسم، في حضور عبدالله العجلة رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، ويعقد مؤتمر صحفي مساء اليوم للمدرب الجديد للتحدث عن المرحلة المقبلة، وكيفية الاستعداد لها، في ظل المتغيرات الحالية.

وقاد العنبري أول تدريب للفريق مساء أمس، بحضور مجلس الإدارة، وعبدالعزيز النومان أمين مجلس الشارقة الرياضي، وحرص بيسيرو على وداع اللاعبين قبل المران. وهي المرة الثانية التي يقود فيها العنبري زمام الأمور في «بيت الملك»، بعد أن تمت الاستعانة به موسم 2015 - 2016، في الجولة التاسعة للدوري، بعد إقالة البرازيلي باولو بوناميجو، وباشر العنبري مهامه استعداداً لمباراة شباب الأهلي دبي في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، بحثاً عن استعادة الهيبة وتحسين الموقف، خاصة أن الشارقة يحتل المركز قبل الأخير بـ «نقطة»، من التعادل مرة وخسارة 3 مباريات.

وجاءت الموافقة على تولي العنبري للمهمة في هذا الوقت الصعب، بناء على رغبة مجلس الإدارة وثقته الكبيرة في قدرته على العبور بالفريق من هذا «النفق المظلم» الذي عايشه منذ فترات طويلة خلال الموسم الماضي، وحتى الجولة الرابعة من الموسم الحالي، ويعتبر الكثيرون أن العنبري عليه أن يبدأ رحلة الإنقاذ سريعاً من حالة الغرق الحالية، بعلاج الأخطاء التي تراكمت مع بيسيرو، وضخ روح جديدة في اللاعبين، وتحفيزهم بالشكل المناسب، في ظل الوقفة الإيجابية من النادي.