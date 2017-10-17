العنبري يبدأ مرحلة إنقاذ «الملك» من «الغرق»!

علي معالي (الشارقة)
بدأ الشارقة مرحلة جديدة مع المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري الذي قاد التدريب الأول لـ «الملك» مساء أمس، بعد قرار مجلس إدارة النادي، برئاسة اللواء سالم عبيد الشامسي بالاستغناء عن خدمات البرتغالي بيسيرو، بعد اجتماع طارئ استغرق أكثر من 4 ساعات، تم خلاله مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالفريق.
وقام العنبري بالتوقيع على عقد تدريب الشارقة، حتى نهاية الموسم، في حضور عبدالله العجلة رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، ويعقد مؤتمر صحفي مساء اليوم للمدرب الجديد للتحدث عن المرحلة المقبلة، وكيفية الاستعداد لها، في ظل المتغيرات الحالية.
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وجاءت الموافقة على تولي العنبري للمهمة في هذا الوقت الصعب، بناء على رغبة مجلس الإدارة وثقته الكبيرة في قدرته على العبور بالفريق من هذا «النفق المظلم» الذي عايشه منذ فترات طويلة خلال الموسم الماضي، وحتى الجولة الرابعة من الموسم الحالي، ويعتبر الكثيرون أن العنبري عليه أن يبدأ رحلة الإنقاذ سريعاً من حالة الغرق الحالية، بعلاج الأخطاء التي تراكمت مع بيسيرو، وضخ روح جديدة في اللاعبين، وتحفيزهم بالشكل المناسب، في ظل الوقفة الإيجابية من النادي.
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