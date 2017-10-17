«الصقور» يسابق الزمن لتجهيز المصابين

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يسابق الجهاز الطبي لـ «الصقور» الزمن لتجهيز المصابين قبل لقاء العين، في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، والتي يفتقد خلالها الفريق جهود الحسين صالح للإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الحمراء.

ويأمل هاشيك عودة الرباعي ساشا وسعد سرور وخالد خميس وعبدالله موسى أمام «الزعيم» لدعم خياراته من العناصر التي يعول عليها، خصوصاً أن «الصقور»، يحاول استعادة الثقة، ورفع رصيده الذي تجمد عند 4 نقاط، عقب الخسارة أمام شباب الأهلي دبي برباعية، وتعد مواجهة «الزعيم» مهمة للغاية، قبل الانتقال إلى مواجهة عجمان في الجولة السادسة.

وحصل اللاعبون على راحة 24 ساعة أمس، بعدما خاضوا تدريبات الاستشفاء في اليوم التالي من لقاء شباب الأهلي- دبي، تمهيداً لاستئناف التدريبات مساء اليوم، لبدء مرحلة تصحيح الأخطاء قبل الدخول عملياً في أجواء لقاء العين بذكريات الثلاثية في مرحلة الإياب الموسم الماضي.

وقال نور الدين العبيدي المدرب المساعد إن الفريق أمام مرحلة مهمة من التحضير قبل لقاء العين، على نحو يعزز حضوره في الموسم الحالي، والبحث عن أفضل النتائج، ويسعى الجهاز الفني بقيادة هاشيك لوضع الترتيبات المناسبة لكل مباراة في الدوري، والآن خرجنا من أجواء الخسارة من شباب الأهلي دبي، وهناك رغبة كبيرة في الأداء الأفضل والاستفادة من كل المعطيات التي تمنحنا فرصة إظهار أفضل ما لدينا في جميع المباريات.