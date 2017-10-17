«المحترفين» توقع اتفاقية شراكة مع «سبورت رادار»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت لجنة دوري المحترفين عقداً لمدة ثلاثة أعوام مع شركة سبورت رادار المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، خلال المؤتمر الصحفي أمس بفندق دوست تاني بالعاصمة أبوظبي، وتحدث فيه وليد الحوسني المدير التنفيذي بالإنابة للجنة، وأليكس أنجلوت مدير إدارة الاتصال والشؤون العامة في «سبورت رادار»، وروكو كوكو مدير الإعلام الرقمي الرياضي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط في الشركة، وحسب العقد تستضيف لجنة دوري المحترفين، المقر الإقليمي للشركة، لتصبح شريكتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، على أن تتولى «سبورت رادار» تزويد اللجنة بالإحصاءات الخاصة بمسابقاتها، إلى جانب توحيد الجهود، فيما يخص دمج أفراد المجتمع في نشاط كرة القدم، وتوسيع قاعدة متابعي بطولات المحترفين، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعزيز شغف الجمهور باللعبة، عبر تطوير المحتوى الإعلامي، وتوفير معلومات إضافية تساهم بزيادة الحضور الجماهيري المتابع للمسابقات.

وتستهدف الاتفاقية تطوير منظومة دوري الخليج العربي، خاصة فيما يتعلق بجانب الإحصاءات، ودمج الجمهور في نشاط كرة القدم، ويأتي هذا المشروع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الرباعية 2017-2020، التي أطلقتها اللجنة، والتي تهتم بتطوير العمليات الذكية والاعتماد عليها بنسبة أكبر في إدارة وتنظيم المسابقات المختلفة للجنة، وتعتبر زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتطبيقات الذكية واحدة من أهم الأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها خلال السنوات المقبلة ليتحول دورينا إلى دوري ذكي.

وتوفر سبورت رادار بيانات وأرقاماً تفصيلية عن مشاركات وأداء اللاعبين خلال المباريات، وتقدم رصداً دقيقاً لتفاصيلها، مما يساهم في تقديم الخدمات المميزة لكل أطراف منظومة دوري الخليج العربي، من خلال تقديم توفير أكبر قدر من المعلومات والأرقام الموثقة التي يمكن أن تفيد الأجهزة الفنية للفرق للوقوف على مستوى أداء اللاعبين، إلى جانب تزويد وسائل الإعلام المختلفة، بما تحتاجه من معلومات وبيانات تخص المباريات.

وأكد وليد الحوسني أن الاتفاقية الموقعة مع سبورت رادار تمثل شراكة استراتيجية تصب في مصلحة الطرفين، مبيناً أن الشركة لن تكون مجرد جهة لتقديم خدمات، بل بمثابة إضافة نوعية إلى فريق عمل اللجنة، والتي تصبح المقر الإقليمي لسبورت رادار في المنطقة، ووكيلاً للخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أن الأولوية في الخدمات المقدمة من جانب الشركة لشركاء اللجنة والأندية وأصحاب الحقوق الإعلامية، مع فتح آفاق التعاون في مجال تفعيل دور الإحصاءات، وجعلها تلائم متطلبات الشركاء.

وأضاف: لجنة دوري المحترفين حريصة على مشاركة الإحصاءات والبيانات الدقيقة التي توفرها الشركة، مع كل أطراف منظومة دوري الخليج العربي، بما فيها الجمهور الذي يحصل على المعلومات عبر الموقع الرسمي للجنة والتطبيق الخاص بها، وتساعد المعلومات متابعي الدوري والمشاركين في مسابقة «فانتاسي» على تكوين فرقهم، وفقاً لبيانات دقيقة وموثقة تمكنهم من تحقيق نتائج أفضل.

وأبدى أليكس أنجلوت سعادته بالتعاون مع لجنة دوري المحترفين، مشيراً إلى أن الشراكة تتجه لخدمة اللجنة وشركائها من أندية ورعاة وإعلام وجمهور، وتزودهم بالأرقام والإحصاءات والوسائل التي تمكنهم من متابعة البطولات وفهم بصورة أكثر عمقاً، ثم تحليلها من خلال المعلومات التي توفرها الشركة، وهو الأمر الذي يساهم في دمج هذه الفئات في نشاط كرة القدم أكثر.

وقال: «الاتفاقية تربطنا مع لجنة دوري المحترفين بشراكة استراتيجية، تستهدف تحقيق أفضل النتائج في مجالات مختلفة، تصب كلها في اتجاه تطوير دوري الخليج العربي وكرة القدم الإماراتية، وتسعى لجذب أكبر عدد من الجمهور لمتابعة المسابقات».