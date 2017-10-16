بالفيديو.. وفاة حارس مرمى أثناء مباراة بعد اصطدام مع زميله

رويترز

نعى مشجعو كرة القدم في إندونيسيا بحزن تشويرول هودا حارس وقائد لامونجان المنافس في دوري الدرجة الأولى في البلاد الذي توفي بعد اصطدامه بأحد زملائه خلال مباراة في ملعب النادي في جاوة الشرقية.

واصطدم هودا بزميله رامون رودريجيز في الدقيقة 43 من المباراة التي جرت أمس الأحد في الدوري الإندونيسي.

وقال أنديكا هانجا برامانا المسؤول الإعلامي في النادي إن ركبة رودريجيز اصطدمت بشكل غير متعمد بصدر هودا في هذه الواقعة.

وأكد الطبيب يوديستيرو اندري نوجروهو رئيس وحدة الطوارئ في مستشفى سوجيري في لامونجان إن الحارس (38 عاماً) نُقل إلى خارج الملعب على محفة بعد أن فقد الوعي وحاول فريق طبي في الاستاد انعاشه.

وأضاف نوجروهو إن هودا نُقل إلى وحدة العناية المُركزة في المستشفى ووضع على جهاز للتنفس الصناعي وإنعاش القلب لكن حالته تدهورت وفارق الحياة الساعة 4.45 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وقال الطبيب «فعلنا كل ما في وسعنا لإعادة الوظائف الأساسية لأعضاء تشويرول هودا للعمل».

وذهب زملاؤه مباشرة إلى المستشفى بعد صفارة النهاية عقب الفوز 2-صفر على سيمين بادانج وذهب مشجعون لاحقاً إلى منزله وهم يحملون الشموع وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

وترك هودا زوجة وطفلين.