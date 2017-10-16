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فوز الشاب المحافظ سيباستيان كورتز بالانتخابات التشريعية في النمسا
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تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017

فيينا (أ ف ب)

فاز الزعيم المحافظ الشاب سيباستيان كورتز «31 عاماً» أمس الأحد بالانتخابات التشريعية في النمسا، حسبما أفاد أول التقديرات بعيد إقفال مكاتب الاقتراع، ما يشير إلى احتمال عودة اليمين لتسلم المستشارية. وكان كورتز تسبب بالدعوة إلى إجراء هذه الانتخابات المبكرة، واضعاً بذلك حداً لعشر سنين من حكم ائتلاف عريض مع الاشتراكيين الديموقراطيين برئاسة المستشار كريستيان كيرن.

وحصل حزب كورتز المسيحي الديمقراطي على 30.2% من الأصوات متقدماً على حزب الحرية اليميني المتطرف (26.8%) الذي يبدو أن زعيمه هانس كريستيان شتراخه سيكون في موقع يتيح له أن يكون صانع الملوك.

ونال الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة كيرن 26.3% حسب التقديرات التي أعلنتها شبكة التلفزيون الحكومية «او ار اف» بعيد إقفال مكاتب الاقتراع في الساعة 15.00 تج.

وكان الاشتراكيون الديموقراطيون حلوا في الطليعة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2013.

وبما أن كورتز لم يستبعد أي خيار، فإن قيام ائتلاف بين حزبه المسيحي الديمقراطي وحزب الحرية اليميني المتطرف يبدو الاحتمال الأكثر ترجيحاً. ... المزيد
     
 