محمد بن راشد: دولة الإمارات محط أنظار واهتمام العالم

أبوظبي ( وام)

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، استراتيجية الاتصال الحكومي للأعوام 2017-2021، والتي تضمنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية لتعزيز صورة دولة الإمارات وتطوير نظام متكامل للاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم اعتماد استراتيجية الاتصال الحكومي 2017-2021 وتكليف مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة بمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بمتابعة تنفيذها وتقييمها والتنسيق لمبادراتها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «التطورات العالمية حولنا متغيرة ومتسارعة، والتركيز على القضايا والأولويات التي تهم الناس تتغير أيضاً في عالم متسارع ما يتطلب منا تواصلاً ومرونة أكبر في التعاطي معها والتواصل مع الجماهير المعنية بشكل أكثر فاعلية من جانب آخر».

وقال سموه: إن «دولة الإمارات اليوم محط أنظار واهتمام العالم بما تقدمه من خدمات ومبادرات.. والتطورات حولنا تتطلب تطوير أنظمة للتواصل معه بشكل مبتكر وأكثر مرونة».. مشيراً سموه إلى «أن الاتصال الحكومي أحد ركائز ودعائم صنع القرار الحكومي في الدولة من خلال إيصال الرسائل الإعلامية وبناء الكوادر المتخصصة، وتطوير آليات التواصل والتخطيط الإعلامي الفعال»، مضيفاً «الاتصال الحكومي داعم لنا في الاستراتيجية الاتحادية وصنع القرار، ورؤيتنا اتصال حكومي أكثر ابتكاراً وتأثيراً بحلول 2021».