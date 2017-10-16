إحباط محاولة تفجير «شاحنة مفخخة» في كابول

كابول (أ ف ب)
صادرت الشرطة الأفغانية شاحنة محملة بمتفجرات كانت مخبأة تحت صناديق طماطم في كابول، حسبما أعلن مسؤولون أمس، لتتجنب البلاد بذلك وقوع مجزرة جديد بعد شهور على مقتل وإصابة المئات في تفجير شاحنة مفخخة، وأعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة أصابت بطلق ناري سائق الشاحنة التي كانت تحمل 30 برميلاً بلاستيكياً مليئة بالمواد المتفجرة وقنبلتين تبلغ زنة كل منهما مئة كيلوجرام، إثر عدم توقفه عند نقطة أمنية ليل السبت.
وأفاد بيان الوزارة أن «السائق كان ينوي الهرب بشاحنته من نقطة التفتيش، إلا أن الشرطة أطلقت النار عليه فأصيب بجروح، وتوقفت الشاحنة».
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وأكد وزير الداخلية بالوكالة ويس برمك للصحفيين، أن المخطط كان يقضي «بدخول الشاحنة إلى وسط المدينة واستهداف منشآت حكومية».
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وفي أغسطس، ضبطت المخابرات الأفغانية شاحنة في كابول تحمل أكثر من 16 طناً من المتفجرات المخبأة في صناديق كتب عليها أنها علف دجاج.