الإمارات تدعم شبوة بـ 108 أطنان مساعدات طبية

شبوة (وام)

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس توزيع شحنة أدوية نوعية مقدمة من الإمارات تقدر بـ 108 أطنان من الأدوية العلاجية والمستلزمات الطبية على المستشفيات والمراكز الصحية بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة اليمنية.

فقد سلمت هيئة الهلال الأحمر مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة هذه المساعدات الطبية التي شملت أربع شاحنات من المواد الإغاثية بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ناصر ونائب مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ناصر حسين البعسي.

وقال محمد المهيري رئيس فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية في شبوة إن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن الحالات المرضية واستجابة لمناشدات الأشقاء في الأمانة العامة للمجلس المحلي بمحافظة شبوة ونداءات الاستغاثة من مكاتب الصحة العامة والسكان ومستشفى عتق المركزي والمستشفيات والمراكز الصحية بمديريات المحافظة، وذلك حرصاً من دولة الإمارات على تقديم المساعدة والعون لأبناء محافظة شبوة لمجابهة الصعوبات والاحتياجات الطارئة للحالات المرضية والإنسانية بعموم مناطق ومديريات المحافظة، كون ذلك واجباً إنسانياً أساسياً.

وأوضح المهيري أن هذه الشحنة من الأدوية ستوزع على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية العاملة في المديريات حسب احتياجات كل منها، مؤكداً أن «الهيئة» ستكثف من عملها الإنساني في محافظة شبوة عبر تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والعلاجية للأهالي والأسر المعوزة وتلبية احتياجات المرضى في ظل الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور الذي يعانيه معظم السكان.

ونوه المهيري بأن تقديم الدعم الصحي للمواطنين اليمنيين والمراكز والمنشآت الصحية يحظى بالأولوية ضمن خطة عمل الهيئة في شبوة، باعتباره واجباً إنسانياً وأخلاقياً يجسد روح الإخاء بين البلدين الشقيقين خاصة في هذه الظروف التي يمر بها اليمن.

من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله ناصر بالدعم السخي والمتميز الذي تقدمه الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لليمن بشكل عام ومحافظة شبوة على وجه الخصوص، خاصة في الجانب الصحي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها بلاده جراء الحرب التي يشنها الانقلابيون، مؤكداً أن هذا الدعم السخي ليس بجديد على الأشقاء في الإمارات الذين كانوا سباقين دوماً في دعم ومساعدة بلادنا وشعبنا في مختلف المراحل وفي كل الظروف.

ونوه بما تمثله هذه الشحنة الطبية من الأدوية النوعية المقدمة من الأشقاء في الإمارات من أهمية في عمل ونشاط المرافق الصحية العلاجية بالمحافظة وعموم المديريات لتقديم خدماتها الطبية للمواطنين.

من جهته، عبر ممثل مكتب الصحة العامة والسكان عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية والفريق العامل في الميدان على الجهود الكبيرة والجبارة التي يبذلها لدعم القطاع الصحي بشبوة في الجوانب الفنية والخدمية، مشيراً إلى أن التنسيق بين مكتب الصحة العامة والسكان ورئاسة وأعضاء فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية بالمحافظة يسير بخطى ثابتة وتفاهم كامل بهدف خدمة أهالي المحافظة ومد يد العون والمساعدة لهم.