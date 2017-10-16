«لو ديبيشي دو ميدي»: إقامة المونديال بقطر في مهب الريح



تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017 أبوظبي (مواقع إخبارية) كتبت صحيفة «لو ديبيشي دو ميدي» الفرنسية في افتتاحيتها: بخلاف الاتهامات التي تلاحق ناصر الخليفي رئيس مجموعة «بي إن سبورت» ورئيس نادي باريس سان جيرمان، فهناك العديد من العوامل التي تهدد إقامة المونديال القطري، منها على سبيل المثال إيقاف التشيلي هارولد ماين نيكولاس رئيس لجنة تقييم ملفات استضافة كأس العالم 2022، والذي اعتبر قطر المكان الأخطر من بين المتقدمين، قبل أن يغير رأيه بعدها بقليل، ويتضح أنه وظّف أقاربه في أكاديمية أسباير، ويتم إيقافه عن العمل 7 أعوام، الأمر الذي ينطبق على البلجيكي ميشيل ديهوج الذي وظف ابنه الطبيب في الدوحة، وابن ميشيل بلاتيني الذي عمل في جهاز قطر للاستثمار، ووالده كذلك تم إيقافه بسبب الفساد. وأضافت: بعض رعاة «فيفا» الرئيسين ألمحوا إلى عدم رغبتهم بإقامة المونديال في قطر، على سبيل المثال «كوكاكولا» التي قالت إنها سعيدة بالإصلاحات التي يجريها «فيفا»، وتطلب الالتفات إلى ملف حقوق الإنسان، في إشارة إلى معاناة العمال العاملين في منشآت كأس العالم 2022 والذين يعيشون حياة صعبة، ولقي بعضهم حتفه، والعامل الخامس هي الأزمة السياسية التي دخلت بها قطر مع جيرانها قبل أشهر.