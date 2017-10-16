ضغوط كبيرة على سوق العقارات القطري

أبوظبي (مواقع إخبارية)

هبط عدد رخص البناء المصدرة في قطر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 34%، مقارنة بأغسطس السابق له وفق إحصاءات رسمية.

ويشير التقرير الشهري لوزارة التخطيط القطرية إلى أن عدد رخص البناء المصدرة في سبتمبر بلغ 472 رخصة مقابل 719 رخصة في أغسطس. وكانت البيانات الرسمية التي صدرت أول أمس قد أظهرت انخفاض أسعار الإسكان والمرافق 4.7% في سبتمبر الفائت، مقارنة بالعام السابق، في أكبر تراجع منذ عدة سنوات، كما انخفضت بمعدل 0.7% مقارنة بالشهر السابق. وفي أغسطس الماضي، تراجعت الأسعار بنسبة 4.0% مقارنة بالعام السابق.

وكانت أسعار الإسكان قد شهدت تراجعاً بالفعل قبل يونيو الماضي، عندما قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات مع قطر.

وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام، مسجلاً أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية.