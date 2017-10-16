«يونايتد نيشن ووتش» توثق شراء قطر لأصوات 10 مندوبين باليونسكو

أبوظبي (مواقع إخبارية)

وثقت مؤسسة «يونايتد نيشن ووتش» المتخصصة في متابعة ورصد أخبار الأمم المتحدة، التقارير التي نشرتها وسائل إعلام فرنسية قبل أيام، حول شراء قطر لأصوات 10 أعضاء من المصوتين في اليونسكو قبل الانتخابات.

ونشرت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، التقارير الفرنسية، مؤكدة أنه قبل التصويت لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، استقبلت قطر 10 مندوبين على الأقل وأغدقت عليهم الهدايا السخية.

وذكر موقع «اليوم السابع» المصري أن تغريدة المؤسسة العريقة أثارت ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل، خاصة أن مؤسسة «يونايتد نيشن ووتش» أحد أبرز المؤسسات العريقة في متابعة الأمم المتحدة.

وتعتبر «يونايتد نيشن ووتش»، مؤسسة غير حكومية مقرها في «جنيف» متخصصة في متابعة ورصد أداء المنظمات المختلفة للأمم المتحدة.