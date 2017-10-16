ضاحي خلفان: قطر تقف ضد المرشحين العرب لمناصب دولية وقارية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إنه «لمن يطالب بالتصويت لقطر..هذه قطر الحمدين»، ملقياً الضوء على وقوف قطر ضد العرب المرشحين لمناصب دولية وعالمية وقارية. وأبرز خلفان، في تدوينة له على موقع «تويتر»، أمس الأحد، أن قطر صوتت ضد الشيخ علي بن الحسين مرتين في 2011 لمنصب نائب رئيس الفيفا وصوتت ضد بن الحسين في 2015 لمنصب رئيس الفيفا، كما صوتت ضد ملف المغرب لمونديال 2010 لصالح جنوب أفريقيا.

وأضاف خلفان أن محمد بن همام صوت ضد البحريني سلمان آل خليفة في انتخابات الاتحاد الآسيوي عام 2013، كما صوتت قطر ضد دبي لصالح تركيا في إكسبو 2020.

وتابع معاليه أن قطر امتنعت كذلك عن التصويت على قرار مجلس الأمن 1757 والذي يقضي بإنشاء محكمة خاصة تحقق باغتيال الرئيس رفيق الحريري، فيما قامت عام 2006 بالتصويت ضد قرار مجلس الأمن 1696 الذي يطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم.

كما صوت مندوب قطر في مجلس الأمن ضد مرشح الإجماع العربي الأمير الأردني زيد بن رعد لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان وقام أيضا بحشد التأييد لمنافسه الكوري الجنوبي بان كي مون في 2006.