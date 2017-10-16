قطر تستهدف أرصدة عبد الله آل ثاني بعد تزايد فرصه في الوصـول للحكم

دينا محمود (الاتحاد)

أبرزت وسائل إعلام غربية إقدام النظام القطري على تجميد جميع أرصدة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، العضو في العائلة الحاكمة في البلاد، والذي برز اسمه في الآونة الأخيرة كرئيس محتمل لحكومة في المنفى، قالت المعارضة القطرية إنها قد تشكلها قريباً.

وفي هذا الإطار، سلطت صحيفة «دَيلي مَيل» البريطانية الضوء على المكانة المرموقة التي يحظى بها الشيخ عبد الله في قطر، مُشيرة إلى أن الفرع الذي ينتمي إليه من أسرة آل ثاني، لا يزال على صلة وثيقة بمجريات الأمور في البلاد.

والمعروف أن كلاً من جد الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني ووالده وشقيقه، كانوا حكاماً لقطر من قبل، قبل أن يُطاح بشقيق الشيخ عبد الله عام 1972 جراء انقلاب نفذه الشيخ خليفة بن حمد جد الأمير الحالي.

وقد سبق أن وصفت وسائل إعلام عالمية الشيخ عبد الله بأنه «أمير في الانتظار»، في إشارة منها إلى تزايد فرص الابن التاسع لحاكم قطر السابق الشيخ علي بن عبد الله، في الوصول إلى سدة الحكم في الدوحة، بدلاً من حكامها الذين انتهجوا على مدى العقود الماضية سياساتٍ أبعدت البلاد عن محيطيها الخليجي والعربي.