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الإعــلام الغـربــي:

قطر تستهدف أرصدة عبد الله آل ثاني بعد تزايد فرصه في الوصـول للحكم
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تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017

دينا محمود (الاتحاد)

أبرزت وسائل إعلام غربية إقدام النظام القطري على تجميد جميع أرصدة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، العضو في العائلة الحاكمة في البلاد، والذي برز اسمه في الآونة الأخيرة كرئيس محتمل لحكومة في المنفى، قالت المعارضة القطرية إنها قد تشكلها قريباً.

وفي هذا الإطار، سلطت صحيفة «دَيلي مَيل» البريطانية الضوء على المكانة المرموقة التي يحظى بها الشيخ عبد الله في قطر، مُشيرة إلى أن الفرع الذي ينتمي إليه من أسرة آل ثاني، لا يزال على صلة وثيقة بمجريات الأمور في البلاد.

والمعروف أن كلاً من جد الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني ووالده وشقيقه، كانوا حكاماً لقطر من قبل، قبل أن يُطاح بشقيق الشيخ عبد الله عام 1972 جراء انقلاب نفذه الشيخ خليفة بن حمد جد الأمير الحالي.

وقد سبق أن وصفت وسائل إعلام عالمية الشيخ عبد الله بأنه «أمير في الانتظار»، في إشارة منها إلى تزايد فرص الابن التاسع لحاكم قطر السابق الشيخ علي بن عبد الله، في الوصول إلى سدة الحكم في الدوحة، بدلاً من حكامها الذين انتهجوا على مدى العقود الماضية سياساتٍ أبعدت البلاد عن محيطيها الخليجي والعربي.

وذكّرت الـ«دَيلي مَيل» بالدور الإنساني الذي اضطلع به الشيخ عبد الله آل ثاني، في حل أزمة الحجاج القطريين، عندما استقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في أغسطس الماضي، وهو ما أدى إلى أن تصدر القيادة السعودية بعد ذلك، أوامر بتسهيل دخول الحجاج القادمين براً من قطر دون الحصول على تصاريح إلكترونية، وذلك رغم إغلاق الحدود البرية بين البلدين، في إطار الإجراءات الصارمة التي اتخذها «الرباعي العربي» ضد النظام الحاكم في الدوحة. ... المزيد
     
 