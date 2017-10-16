«فوربس»: أميركا ستجبر قطر على الرضوخ لمطالب الدول الأربع

عواصم (وكالات)

توقعت مجلة «فوربس» في تقرير نشرته أمس أن تجبر الولايات المتحدة قطر على الرضوخ لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، موضحة في هذا الصدد أن هذه التوقعات تأتي على ضوء ما أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من استراتيجية جديدة إزاء إيران، التي تمثل دولة حليفة لقطر، مشيرة إلى أن طهران أطلقت جيوشاً إلكترونية للرد على إطلاق ترامب «الخليج العربي» على ما تسميه طهران «الخليج الفارسي».

وأوضحت المجلة المرموقة أن إيران بدأت بالفعل تستعد لمواجهة سلسلة من الإجراءات القاسية من جانب أميركا، بعدما خول ترامب وزارة الخزانة فرض عقوبات على قادة الحرس الثوري، والجهات الأجنبية التي تتعامل معه، مشيرة إلى أن استراتيجية ترامب تمثل «ضربة قاسية» للدوحة التي اعتقدت أنها قادرة على دفع واشنطن لرعاية إيران.

وأكدت «فوربس» أن ترامب سيصر على أن تقدم الدوحة ضمانات لوقف دعمها للإرهاب والبرنامج النووي الإيراني، وفي مقدمة هذا سيجبر قطر على الرضوخ لمطالب الدول الأربع المقاطعة لقطر.

على صعيد آخر، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن مصدر سعودي، أنه يصل إلى الرياض اليوم الاثنين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق بضع ساعات يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في إطار مساعي الكويت لإيجاد حل للأزمة الخليجية، وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية أن «المحادثات بين الجانبين ستتركز على مناقشة الأزمة بين قطر ودول الرباعي ومعالجة الخلافات على طاولة المفاوضات والبحث عن حلول من شانها معالجة الأزمة جذريا».

ورفض المصدر التعليق على أنباء متداولة توحي بقرب التوصل لحلحلة قريبة للازمة من خلال عقد اجتماع يضم زعماء الدول الخليجية الست بالإضافة إلى مصر في قمة تستضيفها الكويت على أساس خريطة طريق محددة بضمانة من صاحب السمو أمير الكويت، واكتفى بالقول إن «حكمة وخبرة الشيخ صباح الأحمد كفيلة بتسهيل التوصل لحلول عملية تضمن تلبية المبادئ الرئيسية التي تطالب الدول الأربع قطر بالالتزام بها واتباع إجراءات مرحلية لتقريب وجهات النظر ترتكز بشكل أساسي على العودة أولا للمبادئ الستة التي أقرت عام 2013 ووضعت آلية تنفيذها عام 2014 والتزم بتنفيذها أمير قطر خطيا».

ومنذ 5 يونيو الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى علاقاتها مع قطر لدعمها الإرهاب وهو ما نفته الدوحة.