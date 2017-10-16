«الجامعة» تدعو إلى تعزيز التعاون العسكري العربي المشترك



تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017 القاهرة (وكالات) دعت الجامعة العربية أمس، إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول العربية عبر توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية، جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد لقطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة السفير خليل الذوادي في أعمال الندوة الـ53 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية حول «الخداع العسكري»، وأكد الذوادي ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجيوش العربية نظراً لأهمية توحيد المصطلحات في تعزيز العمل العربي العسكري المشترك، مشيراً إلى أهمية تعزيز فرص التعاون بين الجيوش العربية.