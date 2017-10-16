وفاة 14 شخصاً بحريقين في الرياض



تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017 الرياض (وكالات) أعلن الدفاع المدني السعودي أمس، أن 10 أشخاص قضوا نتيجة حريق اندلع في ورشة للنجارة شرق الرياض، بينما قضى 4 آخرون بحريق أيضاً داخل منزل شمال العاصمة، وقال جهاز الدفاع المدني على حسابه في تويتر إنه أخمد «حريقاً اندلع في ورشة نجارة بحي بدر، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص ووفاة 10 كانوا متواجدين بداخل الورشة، ولم تعرف هويتهم بعد» كما لم تعرف أسباب الحريق. ونشر حساب الدفاع المدني صوراً أظهرت رجال ألإطفاء يتعاملون مع حريق في ورشة كبيرة اصطفت أمام أحد مداخلها سيارتان لجهاز الإطفاء، وفي وقت لاحق، أعلن الدفاع المدني السعودي عن حريق آخر اندلع في منزل بحي الملقا شمال الرياض، متسبباً بوفاة 4 أشخاص.