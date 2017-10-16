اتفاق ليبي بوساطة أممية بشأن اختيار «المجلس الرئاسي»

ساسي جبيل (تونس)

أكد عضو لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب الليبي، إسماعيل الشريف في اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015، التي بدأت أعمالها في تونس برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، أمس، أن اللجنة توصلت لاتفاق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي.

وقال الشريف في اتصال مع «بوابة الوسط» الليبية من تونس «تم التوافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي، عن طريق نظام القوائم»، مشيراً إلى أن اللجنة الآن تناقش هيكلية مجلس الدولة، وكان مصدرٌ قريبٌ من اجتماع لجنة الصياغة الموحدة، أكد لـ«بوابة الوسط» أن مقترحاً تقدَّم به سلامة يتلخص في «أن يقدِّم كلٌ من مجلس النواب، ومجلس الدولة مرشحيهما من مناطق ليبيا الثلاث، على أن تتم المفاضلة بين6 مرشحين فقط».

ووفقاً للمصدر نفسه، يُجرى تقديم السير الذاتية للمرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الجديد إلى لجنتي الحوار بحضور مبعوث الأمم المتحدة، ومن جانب آخر، أكد المصدر أن نقاشاً حاداً جرى خلال الجلسة الأخيرة بين أعضاء اللجنتين حول صلاحيات المجلس الرئاسي، حيث يرغب وفد مجلس الدولة في ضم بعض صلاحيات مجلس النواب إلى المجلس الرئاسي، وشمل جدول أعمال اللجنة الموحدة أمس، مناقشة الصياغة النهائية في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، من آلية اختيار المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار، وصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى الدستور الذي توجد بشأنه أفكار تتعلق بالفترة الانتقالية قبيل الانتخابات، مع احتمال التوصل لاتفاق للعودة إلى دستور 1963 مع التعديل حتى لا تدخل البلاد المضطربة في «مرحلة انتقالية مفتوحة».