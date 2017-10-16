مقتل 35 إرهابياً بعملية أحبطت اعتداء على حاجزين أمنيين في سيناء

القاهرة (وكالات)

أفادت مصادر أمنية مصرية أمس، بمقتل 35 تكفيرياً، خلال عملية أحبطت اعتداءين إرهابيين استهدفا حاجزين أمنيين بمنطقة كرم القواديس بمحافظة سيناء، ما أسفر عن استشهاد 5 من عناصر الجيش المصري، وإصابة 15 آخرين، وذلك غداة إحباط القوات المسلحة هجوماً آخراً على نقطة تفتيش عسكرية بمدينة العريش عاصمة المحافظة.

ونقل موقع «اليوم السابع» عن مصادر تأكيدها أن قوات الأمن تخوض مواجهات لتمشيط مناطق مختلفة بنطاق العريش، حيث توجد المنطقة تعزيزات أمنية مكثفة.

من جانب آخر، واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي و23 متهماً من قيادات وتنظيم «الإخوان» الإرهابي، بتهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد في إطار القضية المعروفة بـ«التخابر مع حماس». وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فإن التهم الموجهة للمتهمين هي ارتكاب جرائم التخـــابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وتتمثل وقائع القضية وفقاً للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، في تورط أعضاء مكتب الإرشاد «للإخوان»، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين لهم، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، و«حماس» والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط لإسقاط النظام المصري والاستيلاء على السلطة بالقوة.

السيسي يبحث وولي العهد السعودي تعزيز العمل المشترك

القاهرة (وكالات)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتناول الاتصال أيضاً عدداً من القضايا، على رأسها تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك، كما وجّه الرئيس المصري الشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها في دعم الترشيح المصري لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو»، وأعرب السيسي عن تقديره للمواقف المقدرة للمملكة في الترويج ومساندة المرشحة المصرية.