وزيرتا السعادة والشباب في حوار تفاعلي اليوم مع الجمهور عبر «تويتر»

دبي (الاتحاد)

تمهيداً لانطلاق خلوة الخير التي أعلن عنها السبت الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ينطلق اليوم عبر الوسم #خلوة_الخير حوار تفاعلي مباشر عبر تويتر لساعة كاملة (من الساعة 1 إلى 2 ظهراً) مع معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة، ولساعة أخرى (من 3 إلى 4 بعد الظهر) مع معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب.

ويهدف هذا الحوار إلى تبادل الآراء والاقتراحات فيما يخص خلوة الخير وتعزيز النقاش حول الأفكار والمبادرات التي يمكن تطويرها خلال عام الخير، وذلك في إطار محور خدمة الوطن الذي ترأسه معالي المزروعي ومسار تطوير المنظومة التشريعية والسياسات الحكومية ذات الصلة بأهداف عام الخير والذي ترأسه معالي الرومي.

وسيتيح الحوار التفاعلي بين الجمهور والوزيرتين الأخذ بالأفكار والاقتراحات التي يتم تداولها لتكون مادة أساسية لخلوة الخير التي تقام يوم بعد غد الأربعاء حيث تتم مشاركتها مع المسؤولين الحكوميين والشخصيات المشاركة في الخلوة للخروج بتصور نهائي حول كيفية تحويلها إلى برامج عمل ومبادرات تخدم الأهداف الاستراتيجية لمحاور الخلوة والهدف الأسمى من عام الخير.

كما يشكل الحوار فرصة للمساعدة في صياغة السياسات التوعوية والتعليمية اللازمة والارتقاء بثقافة الخير في الإمارات وإرساء نموذج جديد للتعاون البنّاء والشراكة الإيجابية بين القيادة والجمهور.