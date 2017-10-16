استدعاء أول دفعة كويتية «للخدمة الوطنية»

الكويت (وكالات)
أعلن الجيش الكويتي أمس، أنه سيبدأ باستدعاء أول دفعة للخدمة الوطنية العسكرية في 6 يناير 2018، وقال رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، اللواء إبراهيم العميري، في مؤتمر صحفي، إنه سوف يتم استدعاء أكثر من 5707 مكلفين من بينهم 2514 استوفوا الشروط، وأن عدد المتخلفين عن التسجيل في الخدمة بلغ 800 شخص سوف تتخذ بحقهم إجراءات قانونية، محذراً من يتخلف عن التقدم أو التأجيل، من عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات، وحدد غرامات تصل قيمتها إلى نحو 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار).
وحذر مستشار هيئة الخدمة العسكرية الوطنية، عواد العنزي، من التخلف عن الالتحاق بالخدمة الوطنية، قائلا إن ذلك سيعرض المتخلفين لحرمانهم من الوظائف الحكومية وكذلك حرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية من انتخاب وترشيح لكون جرائم التجنيد الإجباري تصنف من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولا تسقط بالتقادم.
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كما يسمح البرنامج بالتأجيل الدراسي ويعطي إعفاءات من الخدمة العسكرية لأسباب طبية و للمعيل الوحيد لأسرته وأسرى الحرب.
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واعتمدت الخدمة الوطنية خطة استدعاء كل المكلفين من مواليد 10 مايو إلى 6 نوفمبر 1999 عدا من يشملهم التأجيل أو الإعفاء طبقاً للقانون.