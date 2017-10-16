مواجهة علنية بين نتنياهو والشرطة حول شبهات فساد

القدس المحتلة (أ ف ب)

دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الإسرائيلية باتهامه إياها بالقيام بـ«تسونامي من التسريبات» حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردت عليه الشرطة بالقول إن «لا أساس له»، ويرمي فقط إلى «تقويض القانون».

وقالت مسؤولة في الشرطة لوكالة فرانس برس مشترطة عدم الكشف عن اسمها أن «الشرطة تقوم بعملها طبقا للقانون ولن ترد على الاستفزازات الهجومية التي لا أساس لها من الصحة والتي تبلبل عملها وتقوض سيادة القانون». وكانت القناة الثانية التلفزيونية الخاصة، قالت مساء السبت إن نتنياهو سيخضع مجددا للاستجواب من قبل محققي الشرطة حول عدة قضايا، مما دفع برئيس الوزراء إلى الدفع ببراءته مرة أخرى.