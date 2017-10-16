منشورات لأهالي القائم وراوة بالابتعاد عن مقار «داعش»

بغداد (الاتحاد)

ألقت القوات العراقية آلاف المنشورات والأعلام العراقية أمس، على مدن القائم وراوة غرب محافظة الأنبار، مطالبة السكان بالابتعاد عن مقار تنظيم «داعش»، وحثت «المغرر بهم» تسليم أسلحتهم للقوات الأمنية.

وقالت خلية الإعلام الحربي أمس، إن «طائرات القوة الجوية العراقية ألقت آلاف المنشورات والأعلام العراقية على القائم وراوه، تتضمن تلقي الأوامر لتحرير مدنهم وتوجيههم بالابتعاد عن مقرات داعش، وتحث من غرر بهم العدو وحملوا السلاح، بإلقاء السلاح، وترك داعش فوراً».

وقصف طيران الجيش العراقي أمس، رتلاً مكوناً من 200 صهريج تقريبا محمل بالوقود معد للتهريب غرب الأنبار. وقال مصدر أمني في المحافظة، إن نحو 200 صهريج محمل بالوقود تابع لـ«داعش» كانت معدة للتهريب إلى سوريا تم قصفها، قرب ناحية العبيدي التابعة لقضاء القائم المحاذي للشريط الحدودي مع سوريا.

إلى ذلك أعلن قائد محور غرب الأنبار لمليشيات «الحشد الشعبي» قاسم مصلح، قرب انطلاق عمليات تحرير آخر معاقل داعش«غرب المحافظة، وقال «هناك تنسيق عال بين قيادة الحشد لمحور غرب الأنبار وقيادة الفرقة الأولى للجيش العراقي لإدارة العمليات العسكرية المقبلة غرب المحافظة»، لافتاً إلى أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاق عمليات تحرير القائم آخر معاقل داعش غرب العراق».