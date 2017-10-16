شعراء مغاربة «يؤبّنون الميموني» في دار الشعر بتطوان

تطوان (الاتحاد)

اقامت دار الشعر بتطوان ليلة شعر بمناسبة افتتاح المعرض الجهوي السابع للكتاب بمدينة طنجة المغربية.وقبل انطلاق ليلة الشعر، أعلنت دار الشعر أنها مهداة لروح الشاعر المغربي محمد الميموني، الذي وافته المنية الخميس الماضي، عن عمر يناهز الثمانين.

ومثلما شارك الشاعر الراحل في افتتاح دار الشعر بتطوان في مايو 2016، كان الميموني في مقدمة الذين شاركوا في تأسيس الشعر المغربي الحديث والمعاصر، منذ ستينيات القرن الماضي، إلى جانب جيل الرواد.والقى مدير دار الشعر الشاعر مخلص الصغير كلمة تأبينية تحدث فيها عن علاقة الشاعر بطنجة، التي استقر فيها ما بين 1966 و1971، ودعا إليها أصدقاءه الشعراء: عبد الوهاب البياتي ومحمود درويش والآخرين.

بعد ذلك، افتتح ليلة الشعر الشاعر المغربي عبد اللطيف شهبون، حيث ألقى قصائد وجدانية وروحانية جذابة:

حياة الروح في المعنى/‏ فصغ معناك في معناه /‏ وأفن القلب في مسراه/‏ غدا تلقاه.

أما الشاعرة أمل الأخضر، فتحدثت عن انشغالات أصابعها:

أصابعي مني غير أني لا أملك مروقها /‏ أصابعي غاوية /‏ تترك الجسد مسجى على السرير/‏ أصابعي آثمة لا تصدقوا وداعتها/‏ لا تثقوا بوشم الحناء المطرز براحتها /‏ أصابعي لا تنام. كما طرب عشاق الشعر لقصائد الشاعر أحمد الحريشي، ومما أنشد:

أُحَبُّكِ...

فِي جُنُونِ الصَّمْتِ /‏ فَوْقَ الصَّوْتِ مَا فِينَا/‏ وَفَوْقَ /‏ تَآمُرِ الدُّنْياَ/‏ عَلَى شَمْلِ الْمُحِبَّينَا/‏ وَأَعْمَقَ /‏ مِنْ كَلَامِ الْأَمْسِ /‏ أَوْغَلَ مِنْ تَمَادِينَا/‏ وَأَوْسَعَ.