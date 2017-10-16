رحيل المخرج المسرحي الأردني محمد نصار

محمود عبد الله (أبوظبي)

رحل أول أمس المخرج المسرحي والناقد وعضو هيئة التدريس في كلية الفنون بجامعة اليرموك، ورئيس الجمعية العربية للثقافة والفكر، الدكتور «محمد نصار»، عن عمر يناهز 54 عاماً، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وُلد الراحل نصار الذي كان طالباً في مرحلة البكالوريوس في الجامعة الأردنية عام 1963، وشارك في العديد من لجان تحكيم مهرجانات مسرحية وسينمائية محلية، إضافة إلى إنجازه النوعي للعديد من الأبحاث العلمية في مجال المسرح، وشارك بها على مستوى الأردن والوطن العربي، كما أن الدكتور نصار سبق وشارك في تقييم الأعمال الخاصة بمهرجانات الشباب التي تقيمها وزارة الثقافة الأردنية لمسارح الشباب والأطفال والمحترفين، إضافة إلى الأوراق البحثية والعملية والنقد التي كان يقدمها بين وقت وآخر.

في مسيرته الإخراجية قدم الراحل العديد من الأعمال المسرحية، منها: «عريس لبنت السلطان» عام 1991، و«بياض أعمى» عام 1993، و«ضحايا على أوراق متناثرة» و«صفحات من دم» عام 1994، و«مقتل شهرزاد» عام 1995، و«الفيل يا ملك الزمان» نص سعد الله ونوس عام 1996، و«كاليجولا» عام 1999، و«الرخ1» و«الرخ2» عام 2000، و«النسر ذو الرأسين» عام 2002، و«الانتحار» عام 2009، وصدر له العديد من المؤلفات المطبوعة منها: «تذوق الفنون الدرامية»، و«الدراما التعليمية النظرية والتطبيق».