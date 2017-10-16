«الثقافة» تختتم مشاركتها في «عَمّان للكتاب»

عَمّان (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أنشطة وفعاليات جناح دولة الإمارات المشارك كضيف شرف في معرض عمان الدولي للكتاب، والذي استمر على مدى 11 يوماً، وأشاد أكاديميون ومثقفون وكتاب باختيار دولة الإمارات ضيف شرف، ووصفوه ب «الاختيار الناجح»، لمكانة الإمارات في قلوب الأردنيين، خصوصا مع حضور المثقفين والكتاب والشعراء الإماراتيين.

وقد شهد الجناح الإماراتي طيلة أيامه مشاركة إماراتية واسعة، من المثقفين والأدباء الذين شاركوا في ندوات ثقافية وأمسيات شعرية ضمن البرنامج الثقافي المصاحب، كما شهد الجناح الذي ضم 13 مؤسسة إماراتية تحت مظلة وزارة الثقافة، حراكاً ثقافياً كبيراً، وتفقده عدد كبير من الوزراء والشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية.

واستقبلت أركان الجناح ما يزيد على 20 ألف زائر طيلة أيام المعرض، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات التي وضعتها الوزارة.

ومن جانبه أكد أحمد الهدابي مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة أن «برنامج المشاركة نجح، بفضل الجهات الإماراتية التي شاركت بالجناح والتخطيط المسبق، وبسبب التنوع في تقديم الندوات والمحاضرات والأنشطة الأخرى، وأيضاً بفضل الجمهور الذي ينجذب نحو التنوع والتعدد في الطروحات والأفكار».

فيما رأى زوار المعرض أن جناح الإمارات تميز بالتنوع من حيث المضمون والجهات الثقافية المشاركة، لافتين إلى أن الكتب متنوعة، وتناسب كافة الفئات العمرية، مؤكدين أن هذا التنوع أسهم في جذب الكثير من زوار المعرض لجناح الإمارات.

وقال الدكتور خالد حماد، متخصص بالعلوم السياسية، إن الأعمال التي عرضها الجناح الإماراتي تدلل على أن النهضة في الإمارات تشمل جميع القطاعات وفي مقدمتها القطاع الثقافي، لافتاً إلى تميزه في الشكل والتنظيم والتنسيق والاستقبال.

وأثنى مصطفى صابر، كاتب، باختيار الإمارات ضيف الشرف، معتبراً أنه أتاح فرصة طيبة للمثقفين الأردنيين للقاء نظرائهم الإماراتيين، وما كان ذلك يحدث لولا معرض عمان الدولي للكتاب، ورأى فوزي حماد، مدرس للغة العربية، أن المعرض تميز في تصميمه وترتيب أركانه وتنوع محتوياته التي عبرت عن دولة الإمارات في جميع الجوانب.