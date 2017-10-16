دبي (وام)

وصلت دبي وفود 25 دولة عربية وأجنبية مشاركة في تحدي القراءة العربي، لتمثيل بلدانها في الحفل الختامي للتحدي في دورته الثانية، والذي يعقد بعد غد، في مسرح أوبرا دبي، ويتوج فيه الطالب «بطل التحدي» وكذلك المدرسة الفائزة بجائزة المليون دولار إلى جانب المشرف المتميز وتكريم أوائل الطلبة في دولهم.

ويصل إجمالي جوائز تحدي القراءة العربي إلى ثلاثة ملايين دولار أميركي، وينال الفائز بلقب بطل تحدي القراءة العربي جائزة مالية مقدارها 150 ألف دولار أميركي، في حين تنال المدرسة المتميزة الفائزة في التحدي مبلغ مليون دولار أميركي ليتم استخدامها في برامج تطوير لتمكين المدرسة من مواصلة رسالتها في تكريس ثقافة القراءة في المدرسة وفي المجتمع المحلي.

وقد شارك في الدورة الثانية من تحدي القراءة العربي أكثر من 7 ملايين و400 ألف طالب وطالبة، من 25 دولة عربية وأجنبية، و75 ألف مشرف ومشرفة، فيما شاركت 41 ألف مدرسة للفوز بجائزة المدرسة الأكثر تميزا في نشر ثقافة القراءة بين الطلاب والمجتمع المحلي.

وقد وصل إلى دبي أكثر من 200 طالب وطالبة يمثلون الطلاب الحائزين على المراكز العشرة الأولى في بلدانهم ويرافقهم عدد من المشرفين وأولياء الأمر، ويخوض الطلبة المتنافسون على المركز الأول مرحلة التصفيات النهائية على مدار يومين تبدأ اليوم ليتم بناء على نتائجها ترشيح 3 طلبة للتنافس على المركز الأول الذي سيتم الإعلان عنه خلال الحفل الختامي.

ويخضع الطلبة لاختبارين، أحدهما شفهي وآخر تحريري، وذلك لتقييم القدرات الخاصة باستعراض أبرز النقاط والأفكار في الكتب التي تمت قراءتها بلغة عربية متينة وسليمة، واستيعاب المحصلة القرائية ككل، والتعبير عنها بأسلوب الطالب وشخصيته، وتطوير قدرات مميزة في المناقشة والنقد والتحليل، والربط بين الأفكار والمفاهيم المختلفة إلى جانب التحلي بالثقة في النفس والتمكن في الأداء عموماً.

ويساهم الجمهور إلى جانب لجنة التحكيم باختيار الطالب الفائز بالمركز الأول من خلال التصويت المباشر خلال الحفل الختامي. كما سيساهم الجمهور أيضا باختيار المدرسة الأكثر تميزا وذلك من خلال التصويت على الموقع الإلكتروني (www.ArabReadingChallenge.com) حيث سيتم احتساب نتيجة التصويت إلى جانب تقييم لجنة التحكيم الخاصة بالمدارس.

كما بلغت ست مدارس التصفيات النهائية على اللقب، حيث سيتم الإعلان عن المدرسة المتميزة الفائزة بالمليون دولار في حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي حيث تمثل المدارس الست التي بلغت النهائيات ست دول عربية، وهي: مدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات في مصر، ومدرسة بنات عرابة الأساسية في فلسطين، ومدارس الإيمان الخاصة للبنات في البحرين، ومدرسة الإمارات الوطنية في الإمارات ومدرسة ثانوية عبدالحميد دار عبيد سيدي علي في الجزائر.ويسعى تحدي القراءة العربي المندرج تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية إلى المساهمة في خلق جيل مبدع، ومتميز، وتعزيز ثقافة القراءة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والناقد، وكذلك تنمية مهارات اللغة العربية، والقدرة على استخدامها، إضافة إلى إنشاء جيل متسامح منفتح على ثقافات الشعوب، والدول الأخرى، وإحداث نهضة عربية في القراءة من خلال الوصول إلى جميع الطلبة في مختلف المدارس بالوطن العربي.