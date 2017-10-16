أميركا.. أزمة أطباء بعد إلغاء «داكا»

أنيرود راو*

تخيل إذا لم تتمكن من رؤية الطبيب عندما تصاب بالحمى أو لاحظت وجود ورم أو عندما تعاني والدتك من مشكلة في التنفس. تخيل أن تضطر إلى السفر مسافات طويلة أو تعاني من فترات انتظار طويلة للحصول على موعد لتلقي الرعاية التي تحتاج إليها. بالنسبة للكثيرين، هذه بالفعل حقيقة مؤسفة، نظراً للنقص المتزايد في عدد الأطباء في بعض التخصصات ومناطق معينة من الولايات المتحدة. وبالنسبة لمن يشعر أنه بحالة جيدة حالياً، فإن ذلك ربما لا يدوم طويلاً. وقد أظهرت الدراسات أننا نتجه بشكل خطير نحو نقص في الأطباء في جميع أنحاء البلاد خلال العقد المقبل، عندما يقل عدد الأطباء اللازم لكي يعمل نظام الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية بنحو 100 ألف.

وللأسف، فإن النقص في عدد الأطباء سيزداد سوءاً إذا تم إلغاء «القرار المؤجل بحق القادمين في طفولتهم» أو (داكا)، كما أعلن الرئيس ترامب في مطلع شهر سبتمبر، ويبدو أن الأمر يسير على قدم وساق، محطماً آمال «الديمقراطيين» في التوصل إلى حل توفيقي.

ويسمح برنامج «داكا» للمهاجرين غير الموثقين والذين قدموا إلى هذه الدولة وهم أطفال بالتسجيل لدى الحكومة والعمل بشكل قانوني دون الخوف من الترحيل. هؤلاء الشباب لا يعرفون لهم وطناً سوى الولايات المتحدة. لذا فإن قرار إلغاء برنامج «داكا» في حد ذاته هو قرار مؤسف أخلاقياً. ومن شأن هذا القرار أن يشتت شمل العائلات ويسبب سنوات من الشعور بالصدمة وعدم الاستقرار، بيد أن هذه الخطوة من الممكن أيضاً أن تكون مدمرة بالنسبة لنظام الرعاية الصحية لدينا. فمن بين المستفيدين من برنامج «داكا»، هناك العديد من الممرضات ومساعدي الأطباء والفنيين الطبيين ومعالجي الجهاز التنفسي والأطباء. وفي الواقع، فإن أكثر من 25% من أطباء أميركا هم من المهاجرين، وإذا استمر العمل ببرنامج «داكا»، فإنه سيضيف ما يقرب من 5400 طبيب.

وباعتباري طبيباً ولد في الهند، وجاء إلى الولايات المتحدة وهو طفل، فإن هذا الأمر يشكل قلقاً شخصياً بالنسبة لي، وليس فقط قلقاً مهنياً. لقد هاجرت أسرتي إلى أميركا من خلال تأشيرة طالب حصل عليها والدي عندما جاء في عام 1996 للحصول على درجة الماجستير، حيث ناضلنا لتحقيق أهدافنا. وبعد أن تخرج والدي ووجد عملاً، انتقلنا إلى منزل جديد ومجتمع جديد، لكننا ما زلنا نفتقر إلى الإقامة الكاملة. ولأنني تخرجت حديثا في المدرسة الثانوية، لا يزال بإمكاني أن أتذكر وأنا أشاهد في رعب سقوط البرجين التوأمين في 11 سبتمبر، واللذين كانا على مسافة ليست بعيدة عن مدرستي ومنزلي في «لونج أيلاند». ومن بين الآثار العديدة التي خلفها هذا الهجوم على مجتمعي أن أسرتي واجهت مزيداً من التدقيق، ما أخّر طلبنا للحصول على إقامة دائمة لسنوات.

وبينما كنت في الكلية، تم قبول الطلب الذي تقدمنا به للحصول على البطاقة الخضراء، وتنفسنا أخيراً الصعداء. لم يعد لدينا ما يدعو للقلق بشأن التقدم بطلب لتجديد التأشيرة وسداد الرسوم القانونية الباهظة. وخلال هذه السنوات، تبلورت رغبتي أن أصبح طبيباً، كنت أتمنى أن أكون هذا النوع من الأطباء الذين بإمكانهم ليس فقط شفاء المشاكل الطبية، بل أيضاً الاحتياجات الروحية والنفسية للمهاجرين، والأقليات والمرضى الذين يعانون من نقص الخدمات.