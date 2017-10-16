كوريا الشمالية.. والخيار العسكري

روبيي جرامر*

هنالك كثير من رسائل المتناقضة التي يبعث بها الرئيس دونالد ترامب وإدارته بشأن التهديد النووي لزعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون»، وتتضمن هذه الرسائل تغريدة للرئيس، في الأول من أكتوبر، قال فيها إن وزير خارجيته ريكس تيلرسون «يضيع وقته» في محاولة التفاوض مع كوريا الشمالية لوقف برنامجها النووي. وفي 7 أكتوبر، غرد الرئيس أيضاً قائلاً إنه بعد 25 عاماً من المحادثات الفاشلة، فإن «شيئاً واحداً فقط سيصلح» في التعامل مع كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن المحادثات مع بيونج يانج لم تحقق أي نتائج.

ولم يحدد ترامب ماهية هذا الشيء، ولكنه هدد في الشهر الماضي بأن واشنطن قد تدمر كوريا الشمالية، إذا اضطرت لفعل ذلك من أجل حماية نفسها وحلفائها. وفي خضم هذه السياسة، يعمل البنتاجون ووزارة الخارجية بهدوء على الصعيد الميداني، حيث تتنافس السياسة الخارجية لتغريدات ترامب مع السياسة الخارجية لبقية الحكومة الأميركية، ولا يزال القادة العسكريون الأميركيون، على وجه الخصوص، يصرون على أن أي مقاربة تجاه الكوريين الشماليين يجب أن يقودها الدبلوماسيون في البلاد.

وقد ذكر وزير الدفاع «جيم ماتيس»، في مؤتمر سنوي للجيش الأميركي في واشنطن يوم الاثنين الماضي، أن الجهود الأميركية «تقودها الدبلوماسية». وأضاف: «إنها جهود مدعومة بالعقوبات الاقتصادية في محاولة لإثناء كوريا الشمالية عن الاستمرار في هذا الطريق». وأضاف وزير الدفاع: «ما الذي يحمله المستقبل؟ لا أحد يعرف، ولذلك هناك شيء واحد يستطيع الجيش الأميركي القيام به، وهو الاستعداد لضمان أن لديكم الخيارات العسكرية التي يمكن لرئيسنا أن يوظفها، إذا لزم الأمر».

ويعد خط «ماتيس» هذا صدى لتصريحاته التي أدلى بها بشأن استعداد الجيش لترك المهمة لوزارة الخارجية، بيد أن كبار الجنرالات في البنتاجون يقولون إنهم ليست لديهم أوهام عما قد يبدو عليه المستقبل في حال اندلاع أعمال عدائية.

وفي هذا السياق صرح رئيس أركان الجيش الأميركي «مارك ميلي»، يوم الاثنين، بأن «شن حرب شاملة في شبه الجزيرة الكورية سيكون مروعاً بكل معنى الكلمة، ولا أحد يشك في ذلك، ولكن الهجوم على الولايات المتحدة سيكون مروعاً أيضاً».