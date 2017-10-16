أزمة الروهينجا وخطر الربط بالإرهاب

سحر خان*

في الخامس والعشرين من أغسطس، نسَّق تنظيم «جيش إنقاذ الروهينجا آركان» (آرسا)، المعروف رسمياً باسم «حركة اليقين»، هجوماً على قاعدة عسكرية تابعة للجيش البورمي و30 مركز شرطة في ولاية راخين، فقتل أكثر من 71 شخصاً، من بينهم 12 من رجال الأمن. ردُّ جيش ميانمار، الذي وصف «آرسا» بـ«الإرهابيين البنغال المتطرفين»، كان سريعاً وعنيفاً، وفي غضون أسبوعين، فرّ 123 ألفاً من الروهينجا من مناطقهم. فقد قام الجيش الذي وصف رده بأنه عمليات تطهير، بإحراق قرى، بل وعمد إلى زرع ألغام أرضية لاستهداف الروهينجا الفارين. لكن رد الجيش غير متناسب لحد كبير مع الفعل؛ ذلك أن «آرسا» تنظيمٌ صغيرٌ ليس له أي علاقات بالتنظيمات الإرهابية العابر للدول (حتى الآن)، ولديه مهمة محددة جداً هي وقف قمع المسلمين الروهينجا. وبسبب أعمال هذا التنظيم الصغير، هناك حالياً نصف مليون لاجئ في بنغلاديش، فروا من ديارهم بحثاً عن الأمن والحماية والطعام، وهم يعيشون في ما يشبه المخيمات، معرّضين لعوامل الطبيعة والأمراض.

وإذا كانت الأمم المتحدة قد وصفت قمع الروهينجا وفرارهم مؤخراً، باعتباره «مثالاً كلاسيكياً للتطهير العرقي»، فإن لميانمار تاريخاً طويلاً من التمييز ضدهم. فالصدام بين البوذيين والمسلمين الذين يتحدثون البنغالية في إقليم راخين التابع لميانمار، يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما عمد الجيش البورمي فجأة إلى تجريدهم من الجنسية البورمية. ولئن كان الروهينجا يقولون إنهم سكان المنطقة، فإن حكومة ميانمار كانت دائماً تنظر إليهم كمهاجرين غير شرعيين قادمين من بنغلاديش المجاورة.

بيد أن رفض ميانمار الاعتراف بالروهينجا كأقلية عرقية لها الحق في الجنسية، وما يستتبع ذلك من حقوق لا يقتصر على التسمية فقط، بل يرتبط أيضاً بالأرض والسيادة. فوفق قانون الجنسية لعام 1982، إذا قبلت الحكومةُ الروهينجا باعتبارهم عرقاً بورمياً شرعياً، فإنهم سيحصلون على حكم ذاتي في راخين، التي يشكّلون فيها الأغلبية. لكن ميانمار، البلد ذي الغالبية البوذية، يخشى ثلاثة تطورات ممكنة:

1 - تحالف بين الروهينجا والبنغاليين، وكلاهما مسلمون.

2 - دعوات للانفصال قد تعقب تحالفاً بين الجانبين.