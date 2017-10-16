«أدنوك» توحد الهوية المؤسسية لشركاتها

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، في احتفال نظمته بمقرها الرئيس على كورنيش أبوظبي أمس، عن توحيد الهوية المؤسسية لمجموعة شركاتها، بما يتماشى مع الدور المهم الذي تقوم به في ضمان الاستثمار الأمثل لموارد الطاقة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، وتماشياً مع استراتيجيتها التي تركز على استشراف المستقبل وتحقيق النمو الذكي من خلال ركائز أساسية تشمل الاستثمار في الموارد البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة، وتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي، وإرساء ثقافة مؤسسية موحدة ونظام حوكمة جديد.

حضر إطلاق الهوية الجديدة، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

كما شهد الحفل، معالي عبدالله ناصر السويدي الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أدنوك» عضو المجلس الأعلى للبترول واللجنة التنفيذية للمجلس، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي.

كما شارك في حفل الإعلان عن الهوية المؤسسية الموحدة أكثر من 3 آلاف من موظفي مجموعة «أدنوك» وشركاتها، فيما تابع آلاف الموظفين فعاليات الحدث عبر نقل حي ومباشر إلى مواقع عملهم المختلفة.