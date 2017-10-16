القاهرة، سان فرانسيسكو (د ب أ)

أطلقت شركة خدمات الإنترنت «جوجل» تطبيقاً جديداً باسم «جوجل أوبنيون ريواردز» (مكافآت جوجل للرأي) وهو يتيح للمستخدمين الاشتراك في الاستبيانات التي تجريها الشركات المختلفة مقابل حصولهم على عائد مادي. وذكرت الشركة الأميركية أن التطبيق الجديد متاح الآن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «آي.أو.إس» في الولايات المتحدة حيث يمكن للمستخدم الحصول على 99 سنتاً مقابل الإجابة على أسئلة أي استبانة من خلال هذا التطبيق. وبحسب «جوجل»، فإن الاستبيانات تشمل كل الموضوعات والمجالات من عروض التلفزيون المفضلة للمستخدم إلى التطبيقات التي يريد استخدامها. وذكر موقع «سي نت دوت كوم» للتكنولوجيا أن الإجابة على أسئلة الاستبيان لا تستغرق أكثر من 30 ثانية وعادة من يتكون الاستبيان من 10 أسئلة أو أقل. ويتم إرسال تنبيه إلى المستخدم عبر جهازه المحمول عندما يكون هناك استبانة تتاح المشاركة فيه، ويمكن للمستخدم اختيار خيار «تجاوز» إذا لم يكن مهتماً بالمشاركة في الاستبيان.

ويتم تحويل الأموال إلى المستخدم عبر حسابه لدى شركة الدفع الإلكتروني «باي بال» والذي يتم تسجيل بياناته عن تنزيل هذا التطبيق وتشغيله على جهاز المستخدم.