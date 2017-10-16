ميناء الملك عبدالله يوقع اتفاقية لتشغيل محطة البضائع السائبة

جدة (واس)

وقع ميناء الملك عبدالله اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال تشغيل الموانئ ومناولة شحنات الحديد الصلب، تقوم بموجبها بتشغيل الرصيف الأول في محطة البضائع السائبة والعامة بالميناء لمدة 25 عاماً، ابتداء من الربع الثاني من عام 2018.

وأوضح العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ المهندس عبدالله بن محمد حميد الدين، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تطوير الأعمال في مجال البضائع السائبة والعامة، ما يمكن من الإسهام بفاعلية في تعزيز هذا النشاط لما فيه من استفادة اقتصادية وتسهيل أعمال التطوير القائمة بالمملكة، مشيراً إلى أن ميناء الملك عبدالله حريص على التعاون مع الجهات التي تتمتع بالخبرة والمعرفة، بما يمكننا من تطوير الأعمال بالميناء والإسهام في نهضة صناعة النقل البحري في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.