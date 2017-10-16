«أرامكو»: جميع خيارات الإدراج مطروحة

الرياض (أ ف ب)

نفت شركة أرامكو السعودية ما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في شأن الطرح الأولي العام المزمع إجراؤه العام المقبل.

وأكدت أرامكو، في تغريدة على تويتر، أن «تقرير الفاينانشيال تايمز عن طرح أرامكو مجرد تكهنات». وأضافت الشركة أن «جميع الخيارات لسوق الإدراج مطروحة، وإجراءات الطرح العام في مسارها الزمني للإدراج في 2018».

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» أفادت بأنّ شركة أرامكو السعودية تدرس بيع حصة خاصة لحكومات أجنبية، من بينها الصين ومستثمرون آخرون وسط تزايد المخاوف من جدوى طرح أسهم الشركة على المستوى الدولي. وحتى العام 2014 شكلت إيرادات النفط أكثر من 90% من مداخيل السعودية. وتعتمد المملكة منذ ذلك الوقت على خطط لتنويع اقتصادها بما في ذلك فرض الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن طرح أسهم أرامكو للاكتتاب. وكانت أسعار النفط قد تعافت جزئيا العام الماضي بعد اتفاق المنتجين الكبار خارج وداخل منظمة أوبك ومن ضمنهم السعودية على خفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً.